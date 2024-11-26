Beren’i ilk gördüğünde yazdığı notu anlattı

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Hamdi Alkan, yıllar önce jürisinde yer aldığı “Türkiye’nin Yıldızları” yarışmasında Beren Saat’i keşfetme sürecini de anlattı:



“Ankara’da yapılan yarışmada Beren’i ilk gördüğümde, ‘İşte Türkiye’nin yıldızlarından biri geldi’ diye not defterime yazmıştım... Dediğim de oldu. Şimdi onu başarılı projelerde görmek, ekranlarda görmek beni çok mutlu ediyor.”

Ünlü oyuncu, eski eşi Selen Görgüzel’le boşanma sözleşmelerine “konuşmama” maddesi koyduklarını açıkladı: “İlişkiler bittikten sonra insanlar tırnaklarını çıkarıyor resmen. Yapılan açıklamalar ve haberler sosyal medyada ömür boyu kalıyor. İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa, 1 milyon TL ceza ödeyecek.”

