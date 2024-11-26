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Beren’i ilk gördüğünde yazdığı notu anlattı

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#Beren Saat#Hamdi Alkan#Selen Görgüzel
Beren’i ilk gördüğünde yazdığı notu anlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 13:29

Hamdi Alkan, Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programında kariyeri ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

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Hamdi Alkan, yıllar önce jürisinde yer aldığı “Türkiye’nin Yıldızları” yarışmasında Beren Saat’i keşfetme sürecini de anlattı:

Beren’i ilk gördüğünde yazdığı notu anlattı

“Ankara’da yapılan yarışmada Beren’i ilk gördüğümde, ‘İşte Türkiye’nin yıldızlarından biri geldi’ diye not defterime yazmıştım... Dediğim de oldu. Şimdi onu başarılı projelerde görmek, ekranlarda görmek beni çok mutlu ediyor.”

KONUŞAN 1 MİLYON CEZA ÖDEYECEK

Ünlü oyuncu, eski eşi Selen Görgüzel’le boşanma sözleşmelerine “konuşmama” maddesi koyduklarını açıkladı: “İlişkiler bittikten sonra insanlar tırnaklarını çıkarıyor resmen. Yapılan açıklamalar ve haberler sosyal medyada ömür boyu kalıyor. İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa, 1 milyon TL ceza ödeyecek.” 

Beren’i ilk gördüğünde yazdığı notu anlattı


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#Beren Saat#Hamdi Alkan#Selen Görgüzel

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