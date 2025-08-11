Berdan Mardini isyan etti: Benim malımı bana satıyorlar

Haberin Devamı

Kendi ismi ve marka adının başkaları tarafından tescil edildiğini söyleyen sanatçı isyan etti:

“Berdanmardini.com alan adını almak istediğimizde gördük ki başkası çoktan tescillemiş. Şimdi benden para talep ediyor. Bu, malımı bana satmakla eşdeğer. Bir marka Türkiye’de doğmuşsa, sürdürülebilirlik sağlamışsa öncelikli hakkın sahibinde olması gerekir.”

Sanatçı, Avukat Feyza Kayadibi’yle birlikte resmi mercilere başvuracağını söyledi.

Kayadabidi de “Kötü niyetli tescillerle mücadele ediyoruz. Dava ve şikâyet yoluyla alan adlarının geri alınması mümkün. Ancak dijital markalaşma alanında daha net düzenlemeler yapılmalı” dedi.