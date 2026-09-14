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Berbat şarkı söylüyordum!

Güncelleme Tarihi:

#Şevval Sam#Müzik#Konser
Berbat şarkı söylüyordum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 08:39

Şevval Sam, Kıbrıs konserinde ilginç bir itirafta bulundu: “Berbat şarkı söylüyordum!”

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TARO’NUN FIRSATI VAR

Şevval Sam hafta sonu Kıbrıs Grand Sapphire Resort Otel’de konser verdi. Ünlü sanatçı gecede basın mensuplarıyla da
bir araya geldi. Oğlu Taro Emir Tekin’den bahsederken “Taro’nun kendine has, volümlü bir sesi var. Şarkı söylemeyi öğrenebileceği fırsatı var” diyen ünlü sanatçı, bir itirafta bulundu: “Ben berbat söyleyerek öğrendim. Şimdi şimdi şarkı söylemeyi öğrendim, nasıl söylediğimi biliyorum.”

Berbat şarkı söylüyordum

BEDELLER ÖDEDİM

Müzik dünyasındaki yeni nesil isimleri nasıl bulduğu sorulan Şevval Sam, kendi kariyerini bedeller ödeyerek inşa ettiğini belirtip şöyle konuştu: “Ben matematik üzerine kurdum. Bedeller ödeyerek geldim ve cevaplarımı aldım. Kimseyi yargılamak taraftarı değilim. Herkesin bir öğrenme süreci var.” Sanatçı yapay zekâyla üretilen müzikleri de değerlendirdi:

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“Tembellik için değil, kreatif insanların hamallığını almak için kullanılmalı. Buna direnç gösteren geleceği kaçıracak.”

 

 

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#Şevval Sam#Müzik#Konser

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