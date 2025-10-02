Beraber Söylüyoruz konseri

Haberin Devamı

Sanatçının 23 Aralık’ta gerçekleşecek “Beraber Söylüyoruz” başlıklı konserinin 4 binden fazla bileti satışa çıktıktan 2 saat sonra tükendi.

Gündeş, yeni konserinin imajı içinse bir buçuk ay önce objektif karşısına geçti. Sanatçı hem eski hem yeni çok sevilen şarkılarını seyircisiyle birlikte söyleyecek.

BKM Organizasyonu ile düzenlenen etkinlikte sanatçı, bugüne özel sahnesi ve güçlü yorumuyla müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Öte yandan Gündeş son İstanbul konserini Eylül 2019’da gerçekleştirmişti.