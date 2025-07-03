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Bensu Soral'ın hayali serseri kız

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#Bensu Soral#Hakan Baş#Nişantaşı
Bensu Soralın hayali serseri kız
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 09:58

BENSU Soral önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Oyuncu, “Oynamak istediğiniz bir karakter var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi.

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 “Özel bir karakter yok. Serseri bir kızı oynamak isterim. Şu ana kadar düzgün birini oynadım, tersi olabilir.” Soral, resme merak sardığını da açıkladı: “Her fırsatta çiziyorum. Sergi açmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Proje yokken onlara yoğunlaştım. Tablolarımı isteyenlere hediye ediyorum. Daha çok eğlenceli ve renkli şeyler çiziyorum.”

Oyuncu, “Eşiniz Hakan Baş için bir şey yaptınız mı?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Ona hep çiziyorum. Sürekli sipariş veriyor ve ‘hayır’ demiyorum.”

Bensu Soral, tatil sezonunu ise bir ay önce açtığını söyledi:

“Ama uzun zamandır İstanbul’dayız. Hakan’ın işlerinden dolayı hafta sonları tatile gidiyoruz. Kedim ve köpeklerim de burada. Uzun tatilleri sevmiyorum. Aklım hayvanlarımda kalıyor. İki mevsimi seviyorum. Kışın yazı, yazın kışı özlüyorum.” 

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#Bensu Soral#Hakan Baş#Nişantaşı

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