Bensu Soral'ın hayali serseri kız

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“Özel bir karakter yok. Serseri bir kızı oynamak isterim. Şu ana kadar düzgün birini oynadım, tersi olabilir.” Soral, resme merak sardığını da açıkladı: “Her fırsatta çiziyorum. Sergi açmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Proje yokken onlara yoğunlaştım. Tablolarımı isteyenlere hediye ediyorum. Daha çok eğlenceli ve renkli şeyler çiziyorum.”

Oyuncu, “Eşiniz Hakan Baş için bir şey yaptınız mı?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Ona hep çiziyorum. Sürekli sipariş veriyor ve ‘hayır’ demiyorum.”

Bensu Soral, tatil sezonunu ise bir ay önce açtığını söyledi:

“Ama uzun zamandır İstanbul’dayız. Hakan’ın işlerinden dolayı hafta sonları tatile gidiyoruz. Kedim ve köpeklerim de burada. Uzun tatilleri sevmiyorum. Aklım hayvanlarımda kalıyor. İki mevsimi seviyorum. Kışın yazı, yazın kışı özlüyorum.”