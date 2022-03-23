 “Benim Nefesim”  Ovoo Art'ta

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Akın Ekinci nefes almanın önemini her geçen günden fazla anladığımız bu salgın günlerinde, hayatın en önemli eylemini tasavvufun, mitolojinin ve halk kültürünün zengin bağlamıyla buluşturmaya çalışıyor.

“Benim Nefesim” sergisi, boyanın, fırçanın, doğaçlamanın ve evrene dağılan renklerin nefesini soluyor.

Küratörlüğünü Denizhan Özer’in yaptığı sergi, sanatçının geçtiğimiz yıl ABD’de gerçekleştirdiği ‘Zorluk ve Direnç ‘ sergisini oluşturan eserlerinden ve sonrasında ürettiği yeni dönem çalışmalarından oluşuyor. Sergi Ovooart Galeri’de 19 Mart – 6 Nisan 2022 tarihleri arasında görülebilecek.

“SANAT İLE NEFES ALABİLİYORUM”

Hastalıkların, anlamsız çekişmelerin, güç gösterilerinin, insanlık suçu savaşların, savaş kışkırtıcılığının, kadına ve çocuğa şiddetin, hayat pahalılığının ve türlü trajedinin yaşandığını günümüz dünyasında ancak sanat ile nefes alabildiğini ifade eden Akın Ekici, “Umarım izleyenler, sanatseverler bu sergimde Nefesim ile bir nebze olsun nefes alabilirler. Zira ben resim yaparken nefes alıyorum, yaptığım işler, eserler, aldığım ve aktarmaya çalıştığım nefesin yansımalarıdır” dedi.

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Benim Nefesim 6 Nisan tarihine kadar Ovoo Art’ta izlenebilir.



1967 yılında Kayseri’de doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1995-2009 yılları arasında Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ’de, sırasıyla, Avukat, Hukuk Müşaviri ve Hukuk Baş Müşaviri olarak görev yaptı.

İlkokul yıllarından itibaren resim sanatına ilgi duydu. Ortaokul ve lise yıllarında resme olan yeteneğini fark eden ressam öğretmenlerden özel resim dersleri aldı. Bergama ve İzmir’de düzenlenen çeşitli resim yarışmalarında dereceler aldı.

2009 yılında, Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi’ne katıldı. Burada Ressam Resul Aytemür ile birlikte önce figüratif çalışmalar yaptı. Devrim Erbil Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’ndaki çalışmaları sırasında Ressam Prof.Devrim Erbil’in öneri ve değerlendirmeleri doğrultusunda sanatını geliştirdi.

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Yurtiçi ve yurtdışında pek çok grup sergisinde ve sanat fuarlarında yer alan sanatçı bugüne kadar İstanbul, İzmir, Ankara, Ulanbatur/Moğolistan, Tiflis/ Gürcistan ve New Jersey/ ABD ’de olmak üzere onadetkişisel sergi gerçekleştirmiştir.