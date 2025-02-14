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Bayhan sinirlendi... 'Beni mi takip ediyorsunuz!'

Güncelleme Tarihi:

#Bayhan#Popstar#Gayrettepe
Bayhan sinirlendi... Beni mi takip ediyorsunuz
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 09:55

“Popstar” yarışmasıyla hafızalara kazınan Bayhan, önceki gece Gayrettepe’de görüntülendi.

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Şarkıcının yanında iki kadın arkadaşı vardı. Bayhan, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Siz beni takip mi ediyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Bayhan sinirlendi... Beni mi takip ediyorsunuz


Muhabirlerin “Karaköy’de bir mekânda hanımefendiyle birlikte olduğunuza dair bilgi aldık” açıklamasına karşılık tepkisini sürdüren Bayhan, “Hanımefendiye gül almışsınız, yeni sevgiliniz mi?” sorusuna da “Ben kimseye gül almadım. Ayrıca insan insana gül alabilir, biz sadece stüdyoya geldik” yanıtını verdi. 

Bayhan sinirlendi... Beni mi takip ediyorsunuz

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#Bayhan#Popstar#Gayrettepe

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