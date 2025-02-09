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"Beni geçtim, eşimden ne istiyorsunuz" Tayfun Duygulu isyan etti

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#Tayfun Duygulu#Isabella Duygulu#Spotify
Beni geçtim, eşimden ne istiyorsunuz Tayfun Duygulu isyan etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 14:41

Ünlü şarkıcı Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu, siber dolandırıcıların hedefi oldu. Bilişim suçlarına başvuran ünlü sanatçının, hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

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Duygulu, savcılık ifadesinde mail, Spotify, YouTube ve banka hesaplarına erişim sağlanmaya çalışıldığını belirtti.

Sanatçı, hakkında ilgili yaptığı açıklamada, “Farklı IP adreslerinden 181 başarısız giriş denemesi yapıldı, 1 giriş başarılı oldu ve bilgilere ulaştı. Siber güvenliğimiz ve özel bilgilerimiz tehlike altında! Beni geçtim, eşimin hesaplarına da girmeye çalışıyorsunuz. Siz ahlaksız, terbiyesiz ve hırsızsınız! Eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız” diyerek sert tepki gösterdi.

Beni geçtim, eşimden ne istiyorsunuz Tayfun Duygulu isyan etti


 

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#Tayfun Duygulu#Isabella Duygulu#Spotify

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