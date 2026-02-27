Bengü: Rap’çiler beni paylaşamıyor

Haberin Devamı

“Çok saygıdeğer bir insan. Ama biraz devir değişiyor. Yaşım gereği de rap’çiler ile iş birliği yapmayı, kendi sınırlarımı zorlamadıkça genç kuşağı yakalamayı doğru buluyorum. Benim unutulmak gibi bir kaygım yok. Şu an kapışılıyorum rap’çiler arasında. Bir sağıma bir soluma bakıyorum. Hepsi benimle şarkı yapmak istiyor.”

Öte yandan şarkıcı hayatında kimse olmadığını söyledi:

“Yalnızlık kötü canım. Aşka da kalbimizi kapatmadık. Kader, kısmet işleri bunlar. Daha genciz. Ayrıca iki çocuğum var ve onlarla güzel bir hayatım var.”