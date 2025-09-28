×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

‘Ben hem sinema yıldızı hem de evimin kadınıyım’ diyordu… Ünlü çiftin arasında ‘iş’ girdi… Çocukları büyüyünce kendini dışarı attı!

Güncelleme Tarihi:

#Julia Roberts#Danny Moder#Ünlü Çiftler
‘Ben hem sinema yıldızı hem de evimin kadınıyım’ diyordu… Ünlü çiftin arasında ‘iş’ girdi… Çocukları büyüyünce kendini dışarı attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 12:25

Bir gün çocuklarının babası olacak adam karşısına ilk çıktığında bir başkasıyla evliydi. Aşklarını yaşayabilmek için bu evliliğin bitmesini beklediler, sonra da kendileri evlendiler. Çok sevilen bir isim olsa da bir süre bu yüzden eleştiri oklarının hedefi haline geldi…

Haberin Devamı

Hatta ona “yuva yıkan kadın” diyenler bile oldu. Ancak bu evlilik öyle mutlu sürdü, birlikte kurdukları üç çocuklu yuvaları hayranlarının öyle hoşuna gitti ki ünlü oyuncu ve kameraman kocasının ardından bir daha kötü sözler söylenmedi…

‘Ben hem sinema yıldızı hem de evimin kadınıyım’ diyordu… Ünlü çiftin arasında ‘iş’ girdi… Çocukları büyüyünce kendini dışarı attı

Hatta Julia Roberts, Danny Moder’la evliliğinden ve üç çocuk annesi bir Hollywood yıldızı olmaktan bahsederken hep eğer sette değilse evinin kadını olduğunu, ailesinin ve çocuklarının onun için her şeyden önce geldiğini söylüyordu.

23 yıldır evli olan Julia Roberts ve Danny Moder çiftinin Hazel ve Phinnaeus adında biri kız biri erkek ikizleri artık 21, oğulları Harry de 18 yaşına geldi.

Haberin Devamı

‘Ben hem sinema yıldızı hem de evimin kadınıyım’ diyordu… Ünlü çiftin arasında ‘iş’ girdi… Çocukları büyüyünce kendini dışarı attı

Ve Hollywood’un en sevilen çiftlerinden olan Roberts ve Moder’ın evliliğinde de böylece büyük bir değişim meydana geldi… Son dedikodulara göre ünlü aşıklar artık zamanlarının büyük bölümünü ayrı geçirmeye başladı.

Bunca yıl çocuklarını büyütürken onlardan ayrı kalmamak için çok daha az film çeken Julia Roberts kariyerine keskin ve yoğun bir dönüş için harekete geçti ve kocası Danny Moder’ı geride bıraktı…

Bazı iddialara göre ünlü yıldızın artık Londra’da kendine ait bir dairesi var ve burada da kocasından ayrı çok vakit geçirmeye başladı.

‘Ben hem sinema yıldızı hem de evimin kadınıyım’ diyordu… Ünlü çiftin arasında ‘iş’ girdi… Çocukları büyüyünce kendini dışarı attı

Çifti uzun yıllardır tanıyan bir kaynak basına "İnsanlar Julia ve Danny'yi Hollywood'un örnek çifti olarak görüyor ama gerçek şu ki, onlar gerçekten de her şeyi kendi yöntemleriyle yapıyorlar" dedi.

Gözden KaçmasınSinemanın yıldızı, evinin kraliçesi oldu… En küçük oğlu artık 18 yaşında ‘İyi ki doğdun güzel yavrum’Sinemanın yıldızı, evinin kraliçesi oldu… En küçük oğlu artık 18 yaşında! ‘İyi ki doğdun güzel yavrum!’Haberi görüntüle

Çocukların büyümesi, ikizlerin üniversite için evden ayrılmaları ve evin küçük oğlunun da 18 yaşını doldurmasıyla birlikte Julia Robert artık kanatlarını açıp özgürce uçmaya başladı ve artık çok daha fazla çalışıp evinde çok daha az zaman geçiriyor.

Haberin Devamı

‘Ben hem sinema yıldızı hem de evimin kadınıyım’ diyordu… Ünlü çiftin arasında ‘iş’ girdi… Çocukları büyüyünce kendini dışarı attı

Julia Roberts’ın eşi, 56 yaşındaki kameraman ve görüntü yönetmeni Danny Moder da bir zamanlar güzel karısını her film projesi için takip edip, o neredeyse orada olmaya çalışırken şimdilerde bundan vazgeçmiş görünüyor.

Danny Moder’ın artık karısının peşine takılmak yerine kendi arkadaşlarına ve sinema dışındaki hobilerine zaman ayırmaya başladığı konuşuluyor.

‘Ben hem sinema yıldızı hem de evimin kadınıyım’ diyordu… Ünlü çiftin arasında ‘iş’ girdi… Çocukları büyüyünce kendini dışarı attı

Bu söylentiler Julia Roberts hayranlarını acaba evlilikleri sallantıda mı diye düşündürüp endişelendirse de aslında durum böyle değil… Birçok çiftin arasını açabilecek ve sorunlara yol açabilecek bu durum Julia Roberts ve Danny Moder çiftini olumsuz etkilememiş.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın‘Gençlik ve güzellik sırrım kocamdır’ Ünlü oyuncu meğer bu sayede yaşlanmıyormuş…‘Gençlik ve güzellik sırrım kocamdır’ Ünlü oyuncu meğer bu sayede yaşlanmıyormuş…Haberi görüntüle

Ünlü çiftin evlilikleri yolunda ve birbirlerine olan sevgileri ve bağlılıkları da hâlâ eskisi gibi yerli yerinde… Bu haberler sadece tek bir anlama geliyor: Hayranları bundan böyle Julia Roberts’ı çok daha fazla film projesinde görmeye başlayacak…

‘Ben hem sinema yıldızı hem de evimin kadınıyım’ diyordu… Ünlü çiftin arasında ‘iş’ girdi… Çocukları büyüyünce kendini dışarı attı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Julia Roberts#Danny Moder#Ünlü Çiftler

BAKMADAN GEÇME!