‘Ben hem sinema yıldızı hem de evimin kadınıyım’ diyordu… Ünlü çiftin arasında ‘iş’ girdi… Çocukları büyüyünce kendini dışarı attı!

Hatta ona “yuva yıkan kadın” diyenler bile oldu. Ancak bu evlilik öyle mutlu sürdü, birlikte kurdukları üç çocuklu yuvaları hayranlarının öyle hoşuna gitti ki ünlü oyuncu ve kameraman kocasının ardından bir daha kötü sözler söylenmedi…

Hatta Julia Roberts, Danny Moder’la evliliğinden ve üç çocuk annesi bir Hollywood yıldızı olmaktan bahsederken hep eğer sette değilse evinin kadını olduğunu, ailesinin ve çocuklarının onun için her şeyden önce geldiğini söylüyordu.

23 yıldır evli olan Julia Roberts ve Danny Moder çiftinin Hazel ve Phinnaeus adında biri kız biri erkek ikizleri artık 21, oğulları Harry de 18 yaşına geldi.

Ve Hollywood’un en sevilen çiftlerinden olan Roberts ve Moder’ın evliliğinde de böylece büyük bir değişim meydana geldi… Son dedikodulara göre ünlü aşıklar artık zamanlarının büyük bölümünü ayrı geçirmeye başladı.

Bunca yıl çocuklarını büyütürken onlardan ayrı kalmamak için çok daha az film çeken Julia Roberts kariyerine keskin ve yoğun bir dönüş için harekete geçti ve kocası Danny Moder’ı geride bıraktı…

Bazı iddialara göre ünlü yıldızın artık Londra’da kendine ait bir dairesi var ve burada da kocasından ayrı çok vakit geçirmeye başladı.

Çifti uzun yıllardır tanıyan bir kaynak basına "İnsanlar Julia ve Danny'yi Hollywood'un örnek çifti olarak görüyor ama gerçek şu ki, onlar gerçekten de her şeyi kendi yöntemleriyle yapıyorlar" dedi.

Çocukların büyümesi, ikizlerin üniversite için evden ayrılmaları ve evin küçük oğlunun da 18 yaşını doldurmasıyla birlikte Julia Robert artık kanatlarını açıp özgürce uçmaya başladı ve artık çok daha fazla çalışıp evinde çok daha az zaman geçiriyor.

Julia Roberts’ın eşi, 56 yaşındaki kameraman ve görüntü yönetmeni Danny Moder da bir zamanlar güzel karısını her film projesi için takip edip, o neredeyse orada olmaya çalışırken şimdilerde bundan vazgeçmiş görünüyor.

Danny Moder’ın artık karısının peşine takılmak yerine kendi arkadaşlarına ve sinema dışındaki hobilerine zaman ayırmaya başladığı konuşuluyor.

Bu söylentiler Julia Roberts hayranlarını acaba evlilikleri sallantıda mı diye düşündürüp endişelendirse de aslında durum böyle değil… Birçok çiftin arasını açabilecek ve sorunlara yol açabilecek bu durum Julia Roberts ve Danny Moder çiftini olumsuz etkilememiş.

Ünlü çiftin evlilikleri yolunda ve birbirlerine olan sevgileri ve bağlılıkları da hâlâ eskisi gibi yerli yerinde… Bu haberler sadece tek bir anlama geliyor: Hayranları bundan böyle Julia Roberts’ı çok daha fazla film projesinde görmeye başlayacak…