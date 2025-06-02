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Bella Cannes’da Ozan’a 'Üf' dedi

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#Rojin Tufan#Ozan Tufan#Bella Hadid
Bella Cannes’da Ozan’a Üf dedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 08:22

Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan’ın eşi Rojin Tufan, Zeynep Sever Demirel’in YouTube programına konuk oldu.

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Tufan, Fransa’nın Cannes şehrinde eşinin dünyaca ünlü manken Bella Hadid ve korumalarıyla yaşadığı olayı anlattı:

“Cannes’da akşam yemeğinden dönerken bir baktık ki önümüzde Bella Hadid yürüyor. Gazetecilerin arasından geçmemiz lazım ama müthiş bir kalabalık var. Ozan’ın elini tutmaya çalışırken bir baktım Ozan yok! Meğer bizimki Bella Hadid’in hemen arkasına geçmiş. Bella Hadid’in de Herkül gibi iki koruması var. Bunu bir tuttular omzundan. Ozan da ‘Don’t touch me’ (Bana dokunma) diyor onlara. Yanına gittim ve sinirlerim tepemdeydi. Beni kalabalığın ortasında bıraktı. Bella Hadid ise Ozan’a baktı ve ‘Üf’ diyerek sinirlendi. Ama Ozan mest oldu. Ben de Ozan’a ‘Beni neden orada bıraktın’ diye bağırdım.”

Bella Cannes’da Ozan’a Üf dedi

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Rojin Tufan, eşinin kendisine “Ben fotoğraf için izin alacaktım. Seni ve Aren’i de çekmek için” dediğini söyledi ve ekledi: “Oğlumuz Aren odada uyuyordu. Çocuğu akşam yemeğine bile götürmedik. Ben Ozan’a bağırıp çağırdım ama o çok mutluydu.”

Bella Cannes’da Ozan’a Üf dedi

 

 

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#Rojin Tufan#Ozan Tufan#Bella Hadid

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