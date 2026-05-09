Belgrad’da Türkan Şoray’a onur ödülü

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen zirvede Şoray’a “onur ödülü” takdim edildi.

Sanatçının, henüz 20’li yaşlarında kendi evi dahi yokken adını taşıyan bir okul yaptırması ve eğitime sunduğu katkılar hatırlatıldı. Şoray, “Hayatımda sinema olmasaydı öğretmen olmayı isterdim” dedi.

Sanatçı, öğretmenlerin birinci görevinin yalnızca ders vermek değil, iyi insanlar yetiştirmek olduğunu da ifade etti. Türkan Şoray’la davetliler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program, Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Ölmez’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Genel Müdür Mehmet Saylan, yeni dönem hedefleri ve eğitim vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.