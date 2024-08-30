Belgesel günleri ilçeden mahallelere...

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 14:43
Fethiye Öğretmen Okullular ve Eğitimciler platformu (FOKEP) adına düzenlenen FBG (Fethiye Belgesel Günleri) bu kez ilçe merkezi dışında gösterimlerine başladı.
İlk olarak Seki Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe yöre halkı büyük ilgi gösterdi. Yöresel sanatçı İsmail Uzunoğlu'nun türküleriyle başlayan etkinliğe kadınlardan oluşan yöresel halk oyunları ekibinin gösterisi renk kattı. Katkılarından dolayı mahalle muhtarı Necdet Özdemir'e teşekkür eden FBG platformu başkanı Abdullah Taşçıoğlu, bu kültürel etkinliğin Eşen, Üzümlü, Koru gibi mahallelerde de sürdüreceklerini belirtti.
Etkinlikte, Fethiye Belgesel
Günleri kapsamında amatör bir ruhla hazırlanan, taşımalı eğitime geçilmesi sonucu kapatılan köy okullarını konu alan Dilsiz Duvarlar
belgeseli izlendi. Gece, emekli öğretmenler Gaffar Çit ve Veli Pabuşçu'nun seslendirdiği halk türküleriyle sona erdi.