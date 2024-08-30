Belgesel günleri ilçeden mahallelere...

Haberin Devamı

İlk olarak Seki Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe yöre halkı büyük ilgi gösterdi. Yöresel sanatçı İsmail Uzunoğlu'nun türküleriyle başlayan etkinliğe kadınlardan oluşan yöresel halk oyunları ekibinin gösterisi renk kattı. Katkılarından dolayı mahalle muhtarı Necdet Özdemir'e teşekkür eden FBG platformu başkanı Abdullah Taşçıoğlu, bu kültürel etkinliğin Eşen, Üzümlü, Koru gibi mahallelerde de sürdüreceklerini belirtti.

