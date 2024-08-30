×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Belgesel günleri ilçeden mahallelere...

Güncelleme Tarihi:

#Belgesel#Fethiye Belgesel Günleri#Dilsiz Duvarlar
Belgesel günleri ilçeden mahallelere...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 14:43

Fethiye Öğretmen Okullular ve Eğitimciler platformu (FOKEP) adına düzenlenen FBG (Fethiye Belgesel Günleri) bu kez ilçe merkezi dışında gösterimlerine başladı.

Haberin Devamı

İlk olarak Seki Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe yöre halkı büyük ilgi gösterdi. Yöresel sanatçı İsmail Uzunoğlu'nun türküleriyle başlayan etkinliğe kadınlardan oluşan yöresel halk oyunları ekibinin gösterisi renk kattı. Katkılarından dolayı mahalle muhtarı Necdet Özdemir'e teşekkür eden FBG platformu başkanı Abdullah Taşçıoğlu, bu kültürel etkinliğin Eşen, Üzümlü, Koru gibi mahallelerde de sürdüreceklerini belirtti.

Belgesel günleri ilçeden mahallelere...

Etkinlikte, Fethiye Belgesel Günleri kapsamında amatör bir ruhla hazırlanan, taşımalı eğitime geçilmesi sonucu kapatılan köy okullarını konu alan Dilsiz Duvarlar belgeseli izlendi. Gece, emekli öğretmenler Gaffar Çit ve Veli Pabuşçu'nun seslendirdiği halk türküleriyle sona erdi.
Belgesel günleri ilçeden mahallelere...


Haberle ilgili daha fazlası:
#Belgesel#Fethiye Belgesel Günleri#Dilsiz Duvarlar

BAKMADAN GEÇME!