Belediye Başkanı Tamer Mandalinci: Bodrum lahmacun fiyatıyla anılmasın

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Mandalinci, Bodrum’un yalnızca lahmacun fiyatlarıyla anılmasının yanlış olduğunu söyledi ve ekledi:

“Bodrum, özellikle önümüzdeki yaz sezonunda gerek itibar gerekse toplam ve toplumsal mutluluk endeksini en üst noktaya taşımaya yönelik çalışmalarını var gücüyle sürdürüyor. Turizmde, mücevher değerindeki statümüzü daha üst ve itibarlı bir noktayla taçlandırmak için hazırlıklarımız, denetimlerimiz kesintisiz devam ediyor.”

Belediye Başkanı ayrıca “Çökertme kebabından acı ot kavurmasına, kenker dolmasından lokum pilavına uzanan derya deniz mutfağıyla limitsiz lezzetler sunan Bodrum’da lahmacun da elbette sevilen tatlarımızdan biri olacak. Ama Bodrum asla lahmacundan ibaret olmayacaktır” açıklamasını da yaptı.