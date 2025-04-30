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Belediye Başkanı Tamer Mandalinci: Bodrum lahmacun fiyatıyla anılmasın

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum#Belediye Başkanı Tamer Mandalinci#Bodrum Lahmacun Fiyatı
Belediye Başkanı Tamer Mandalinci: Bodrum lahmacun fiyatıyla anılmasın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 08:06

BODRUM Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sezon başında gündeme gelen “Bodrum’da lahmacun fiyatları” konusunda açıklama yaptı.

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Mandalinci, Bodrum’un yalnızca lahmacun fiyatlarıyla anılmasının yanlış olduğunu söyledi ve ekledi:

“Bodrum, özellikle önümüzdeki yaz sezonunda gerek itibar gerekse toplam ve toplumsal mutluluk endeksini en üst noktaya taşımaya yönelik çalışmalarını var gücüyle sürdürüyor. Turizmde, mücevher değerindeki statümüzü daha üst ve itibarlı bir noktayla taçlandırmak için hazırlıklarımız, denetimlerimiz kesintisiz devam ediyor.”

Belediye Başkanı ayrıca “Çökertme kebabından acı ot kavurmasına, kenker dolmasından lokum pilavına uzanan derya deniz mutfağıyla limitsiz lezzetler sunan Bodrum’da lahmacun da elbette sevilen tatlarımızdan biri olacak. Ama Bodrum asla lahmacundan ibaret olmayacaktır” açıklamasını da yaptı. 

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#Bodrum#Belediye Başkanı Tamer Mandalinci#Bodrum Lahmacun Fiyatı

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