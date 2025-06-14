Belçika’dan İstanbul’a getirildi... Barış Manço'dan Türk halkına miras

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Belçika’nın Liege kentinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören Honda Prelude marka araç, Manço Ailesi’nin uzun uğraşları sonucu Türkiye’ye getirildi, 1.5 yıl süren kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirilerek orijinal parçalarıyla yenilendi.



20 YILDIR GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ



AVM’de düzenlenen lansmanda konuşan Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, “Bu bir vefa ve başarı öyküsü” diyerek aracın hikâyesini anlattı: “Biz bu aracı 15-20 yıldır Türkiye’ye getirmeye çalışıyoruz. 2022 yılında talihsiz bir olay yaşandı. Sel baskınında araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Biz binmeye kıyamazken, aracın bu hale gelmesi bizi çok üzdü. Sonra Ticaret Bakanlığı Gümrükler Müdürlüğü’ne ulaştık. Bizlere tüm kapıları açtılar. Araç Türkiye’ye geldikten sonra onarımı için kardeşimle çok uğraştık. Bu araç Doğukan ve Batıkan’ın değil, Türk halkının. Bundan sonra da Barış Manço Müzesi’nde sergilenecek.”

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