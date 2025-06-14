×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Belçika’dan İstanbul’a getirildi... Barış Manço'dan Türk halkına miras

Güncelleme Tarihi:

#Barış Manço#Doğukan Manço#Batıkan Manço
Belçika’dan İstanbul’a getirildi... Barış Mançodan Türk halkına miras
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 08:04

1999’da yaşamını yitiren müzik dünyasının usta ismi Barış Manço’nun Belçika’da yaşadığı yıllarda kullandığı 1991 model kırmızı spor otomobili, Türkiye’de ilk kez Marmara Park AVM’de sergilendi.

Haberin Devamı

Belçika’nın Liege kentinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören Honda Prelude marka araç, Manço Ailesi’nin uzun uğraşları sonucu Türkiye’ye getirildi, 1.5 yıl süren kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirilerek orijinal parçalarıyla yenilendi.

20 YILDIR GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

AVM’de düzenlenen lansmanda konuşan Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, “Bu bir vefa ve başarı öyküsü” diyerek aracın hikâyesini anlattı: “Biz bu aracı 15-20 yıldır Türkiye’ye getirmeye çalışıyoruz. 2022 yılında talihsiz bir olay yaşandı. Sel baskınında araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Biz binmeye kıyamazken, aracın bu hale gelmesi bizi çok üzdü. Sonra Ticaret Bakanlığı Gümrükler Müdürlüğü’ne ulaştık. Bizlere tüm kapıları açtılar. Araç Türkiye’ye geldikten sonra onarımı için kardeşimle çok uğraştık. Bu araç Doğukan ve Batıkan’ın değil, Türk halkının. Bundan sonra da Barış Manço Müzesi’nde sergilenecek.”

Haberin Devamı

Belçika’dan İstanbul’a getirildi... Barış Mançodan Türk halkına miras


BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ

Barış Manço’nun Honda Prelude otomobili ile sıra dışı restorasyon projeleriyle bilinen oğlu Doğukan Manço’nun yeni arabası, Babalar Günü’nde ilk kez yan yana gelecek. İki araç, yarın saat 12.00’de, Japon otomobil ve kültür festivali JapanFest 2025 kapsamında, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yer alan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde sergilenecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barış Manço#Doğukan Manço#Batıkan Manço

BAKMADAN GEÇME!