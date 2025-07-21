Nişanlıyken aldattı... Sonra başkasıyla evlendiğini duyunca yas tuttu

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Bunlardan birinin kahramanları Gwyneth Paltrow ile Brad Pitt…

İki ünlü oyuncu, kariyerlerinin parladığı 1994 yılında birlikte olmaya başladılar... 1996'da nişanlandılar ama bu sadece bir yıl sürdü. 1997'de ayrıldılar..

İşte bu unutulmaz aşkın bilinmeyenleri Amy Odell'in kaleme aldığı Gwyneth: A Biography adlı kitapta masaya yatırıldı.

EVLENDİĞİNİ DUYUNCA ÜZÜLDÜ

Odell'in kitabında yer alan satırlara göre Paltrow, her ne kadar Brad Pitt ile kendisinin 'sınıfsal' olarak farklı yetiştirilme tarzına sahip olduğunu düşünse de hatta Pitt ile birlikte olduğu sırada Hugh Grant'a aşık olduğunu bir arkadaşına itiraf etse de yine de onun Jennifer Aniston ile evliliğine üzüldü.

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Amy Odell'in kitabında anlattığına göre Gwyneth Paltrow, 2000 yılında Brad Pitt'in Jennifer Aniston ile evlendiğini öğrenince kahroldu. Ama bu üzüntüsünü kimseye belli etmemeye çalıştı.

Gwyneth: a Biography adlı kitapta anlatıldığına göre aynı yıl Paltrow, Toronto Uluslararası Film Festivali'ne konuk oldu. Paltrow, babası Bruce'un yönettiği Duets adlı filmin tanıtımı için kentte bulunuyordu.





ACISINI KİMSEYE GÖSTERMEDİ... ARKADAŞLARINA İTİRAF ETTİ

Bir gazetesi yıldıza Brad Pitt'in Jennifer Aniston ile evlendiğini hatırlatıp Paltrow'a ne hissettiğini sordu. O da gazeteciye "Bana gerçekten bu soruyu soruyor musun? Ben böyle şeyler hakkında konuşmuyorum" diye yanıt verdi. Bir gazetesi yıldıza Brad Pitt'in Jennifer Aniston ile evlendiğini hatırlatıp Paltrow'a ne hissettiğini sordu. O da gazeteciye "Bana gerçekten bu soruyu soruyor musun? Ben böyle şeyler hakkında konuşmuyorum" diye yanıt verdi.

Ama yine Amy Odell'ın kitabında ileri sürdüğüne göre Paltrow arkadaşlarına Brad Pitt'in Jennifer Aniston ile evlendiğini öğrenince ne kadar üzüldüğünü söyledi.

Gwyneth Paltrow ile Brad Pitt, 1994 ile 1997 arasında birlikte oldular. Hepsi hepsi 3 yıl sürdü ilişkileri. İkisi de ayrıldıktan sonra ikişer kez evlenip boşandı.

Paltrow, Chris Martin ile ilk evliliğini yaptı. İki çocuk annesi oldu.. Şimdi Brad Falchuk ile mutlu bir ilişkisi var.

Brad Pitt cephesinde olanlar da herkesin malumu. Jennifer Aniston ile evlendi. Angelina Jolie uğruna onu boşadı. Fakat Jolie ile evliliği de gayet olaylı bir şekilde bitti.

KİTAP İLİŞKİLERİNİN PERDE ARKASINI ANLATIYOR

Şu anda 52 yaşında olan Gwyneth Paltrow ile 61 yaşındaki Brad Pitt'in çoktan tarihe karışan ilişkisi hakkında bugüne kadar fazla bilinmeyen ayrıntılar da bir süre önce piyasaya çıkan Gwyneth: The Biography adlı kitapta gözler önüne serildi.

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Amy Odell'ın kaleme aldığı bu kitaba göre Paltrow, yollarını ayırmadan bir yıl önce yani 1996'da Brad Pitt ile ilişkisini sorgulamaya başlamıştı.

Bu da tam Paltrow'un Jane Austen uyarlaması Emma filminde oynadığı döneme denk geliyor.

People dergisine göre Gwyneth Paltrow, Brad Pitt ile ilişkisi hakkında film ekibinden biriyle konuştu. Ona aslında Pitt'e değil, o dönemde gençliğinin doruğunda olan bir başka oyuncu Hugh Grant'a aşık olduğunu itiraf etti.

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'HAVYARDAN BİLE ANLAMIYORDU'

Derginin, Odell'ın biyografisine dayandırarak verdiği habere göre Paltrow o dönemde Brad Pitt ile yetişme tarzlarının ne kadar farklı olduğunu da anlattı.

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Bakalım oyuncu, hayranlarının evlenememelerine üzüldüğü Pitt hakkında neler söyledi: "Brad ve benim çok farklı yetiştirilme tarzlarımız var. Bu yüzden restorana gidip bir havyar sipariş ettiğinizde Brad'e 'Bak bu beluga bu da osetra havyarı' demek zorunda kalıyorum."

Oyuncunun Brad Pitt'i bazı konularda "eğitmek" zorunda kaldığını söylemesi sosyal medyada yayıldı ve oyuncu eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok kişi Paltrow'u "Zevksiz, mizah duygusu olmayan bir züppe" olarak nitelendirdi. Bazıları da "çekilecek gibi değil" yorumunu yaptı. Bazıları da Paltrow'u 'sınıfçı' olmakla suçladı.

PITT'İ ALDATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ: Gwyneth Paltrow, yapımcı Bruce Paltrow ile bir dönemin ünlü yıldızı Blythe Danner'ın kızı. Yani Hollywood'un nüfuzlu ailelerinden birinden geliyor. Brad Pitt ile Paltrow, neden ayrıldıklarını hiçbir zaman net açıklamadılar. Ancak Amy Odell'ın kitabında kaynaklarına dayandırarak yazdığına göre bunun nedeni Paltrow'un Sliding Doors adlı yapımdaki rol arkadaşı John Hannah ile yakınlaşması. Gwyneth Paltrow 2015 yılında Howard Stern'e verdiği röportajda, Brad Pitt ile bir hayat kurmaya hazır olmadığını belirtip "O benim için fazla iyiydi" diye konuşmuştu.

Oyuncu, yıllar sonra bir başka röportajda da Brad Pitt ile sevgili olmanın "Prens William ile sevgili olmak gibi" olduğunu söylemişti. Paltrow ilk evliliğini Coldplay grubunun gitaristi ve solisti Chris Martin ile yaptı. 2018 yılından bu yana da Brad Falchuk ile evli.