Beckham’lar ilk kez kraliyet sarayında!

Haberin Devamı

İngiltere milli takımında yıllarca kaptanlık yapan ve adı ülkesiyle adeta özdeşleşen David Beckham ve ünlü bir şarkıcıyken kariyer değişikliğine giderek modacı olan eşi Victoria Beckham dün akşam Buckingham Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir devlet ziyafetine davet edilen 150 konuk arasında yer aldı.

David ve Victoria Beckham kraliyet gelenekleri gereği masada ayrı yerlere otursalar da bu kadar üst düzey bir davette kendilerine yer buldukları için keyifleri oldukça yerindeydi.

David ve Victoria Beckham dün akşam ilk kez kraliyet sarayındaki resmi bir yemeğe davetli olarak katıldılar

David Beckham geçmişte Buckingham Sarayı'nı birkaç kez ziyaret etmiş olsa da ilk kez devlet düzeyindeki bir resepsiyonda resmi konuk olarak yer aldı.

Haberin Devamı

Yıldız isim 2003 yılında futbola hizmetlerinden dolayı OBE ilan edilmiş yani kraliyet nişanı almış ve nişanı Buckingham’da düzenlenen bir törenle Kraliçe Elizabeth tarafından bizzat takdim edilmişti.

Çiftin, özellikle de David Beckham'ın kraliyet ailesiyle yakın ilişkileri var

Kraliyet tarafından kurulan hayır kuruluşu King's Foundation'ın yardım elçisi de olan David Beckham’ın bu ünlü aileyle yakın ilişkileri var.

Beckham, Galler Prensi William’la da sık sık bu tür etkinliklerde bir araya gelip birlikte poz veriyor.

David Beckham 2003'te, karısı Victoria Beckham da 2017'de kraliyet nişanı aldılar

49 yaşındaki David Beckham’a yıllar boyunca şövalyelik unvanı verilmesi için çağrılar yapıldı, ancak ünlü yıldız henüz bu onuru alamadı. David Beckham’ın kendisinin de bu unvanı almayı çok arzu ettiği söyleniyor.

Haberin Devamı

“David’in artık şövalye ilan edilmek istediği açık” diyen kaynaklar pek çok kişinin zaten neden şimdiye kadarki hizmetleri nedeniyle onun “Sir” ilan edilmediğini de sorguluyor. David Beckham bir İngilize verilen en büyük kraliyet nişanının yani “Knight/Dame Grand Cross” denen ve GBE olarak anılan Şövalyelik nişanının peşinde.