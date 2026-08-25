Bebeğin adı İmany olacak

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 08:26
2018’de Erol Sebebci’yle evlenen Atiye’nin mutlu yuvası genişliyor.
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Ferah Feza (2019), Neva (2023) ve Rûmî (2024) adında üç kızı bulunan şarkıcı, dördüncü çocuğunu bu hafta kucağına alacak. Atiye kızına Arapça kökenli ‘İmany’ adını verecek.
Hamilelik sürecini sahnelerde geçiren ünlü popçu, doğuma birkaç gün kala yine boş durmadı ve yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Atiye
, söz ve müziği Sezen Aksu
imzalı “Olay” şarkısına klip çekti.