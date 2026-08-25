Bebeğin adı İmany olacak

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Ferah Feza (2019), Neva (2023) ve Rûmî (2024) adında üç kızı bulunan şarkıcı, dördüncü çocuğunu bu hafta kucağına alacak. Atiye kızına Arapça kökenli ‘İmany’ adını verecek.