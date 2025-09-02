Zirve Ebru Gündeş'in... Bayramda kim ne kadar kazandı?

Haberin Devamı

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un kutlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde coşkuyla karşılandı.

Yurdun her yerinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken sanatçılar da sahne alarak bu büyük coşkuya şarkıları ve şovlarıyla ortak oldu.



LİSTENİN İLK SIRASINDA EBRU GÜNDEŞ



Bu yıl da sanatçıların sahne ücretleri merak konusu oldu. Ünlü isimlerin, uçak biletleri, kulis ve teknik istekleri hariç aldıkları ücretler ise dudak uçuklattı. Listenin ilk sırasında 250 bin dolar sahne ücretiyle Ebru Gündeş yer aldı.

Sanatçıyı ise Sibel Can, Sıla, Ebru Yaşar, Tan Taşçı, Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Melike Şahin, Hadise, Teoman ve Semicenk gibi isimler takip etti.

Ebru Gündeş - 250 bin dolar

Hadise - 100 bin dolar



Sertab Erener - 100 bin dolar





Teoman - 85 bin dolar



Semicek - 85 bin dolar