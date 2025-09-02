×
Zirve Ebru Gündeş'in... Bayramda kim ne kadar kazandı?

Güncelleme Tarihi:

#30 Ağustos Zafer Bayramı#30 Ağustos#Türkiye
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 08:43

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta sevinçle kutlandı. Yer gök kırmızı beyaza bürünürken, ünlü sanatçılar şarkılarıyla coşkuyu zirveye taşıdı. Kutlamalar harici sanatçıların talep ettikleri sahne ücretleri de çok konuşuldu. İşte sanatçıların, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki konser kaşeleri...

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un kutlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde coşkuyla karşılandı.

Yurdun her yerinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken sanatçılar da sahne alarak bu büyük coşkuya şarkıları ve şovlarıyla ortak oldu.

LİSTENİN İLK SIRASINDA EBRU GÜNDEŞ

Bu yıl da sanatçıların sahne ücretleri merak konusu oldu. Ünlü isimlerin, uçak biletleri, kulis ve teknik istekleri hariç aldıkları ücretler ise dudak uçuklattı. Listenin ilk sırasında 250 bin dolar sahne ücretiyle Ebru Gündeş yer aldı.

Sanatçıyı ise Sibel Can, Sıla, Ebru Yaşar, Tan Taşçı, Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Melike Şahin, Hadise, Teoman ve Semicenk gibi isimler takip etti.

Ebru Gündeş - 250 bin dolar

Sibel Can - 150 bin dolar

Yıldız Tilbe - 120 bin dolar

Hadise - 100 bin dolar

Sertab Erener - 100 bin dolar
Teoman - 85 bin dolar
Semicek - 85 bin dolar

