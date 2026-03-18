×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Bayramda Kelebek yine dopdolu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 07:00

Timothée Chalamet, Kelebek için Barbaros Tapan'ın sorularını yanıtladı. Türkan Şoray merak edilenleri Cansu Topçu'ya anlatırken; Nükhet Duru ise Savaş Özbey ile keyifli bir bayram sohbetine imza attı.

Haberin Devamı

Altın çocukla bowling oynadı

Hollywood’un ‘altın çocuğu’ olarak gösterilen Timothée Chalamet, Kelebek için Barbaros Tapan’la bir araya geldi.

 “Marty Supreme” filmiyle ‘en iyi erkek oyuncu’ dalında Oscar’a aday gösterilen Chalamet, Tapan’la hem bowling oynadı hem de hakkında merak edilenleri anlattı. Bu özel röportaj, Pazar Kelebek’te okurla buluşacak.

Kızım olduğu için şükrediyorum

Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray, evinin kapılarını bayramda Kelebek’e açtı. Uzun yıllardır röportaj vermeyen usta sanatçı, Cansu Topcu’ya konuştu.

Haberin Devamı

Bayramların eski tadı yok. İnsanlar bayramlarda tatile gitmeyi tercih ediyor. Biz bayramda kardeşlerimle annemi ziyarete kabristana gideriz. Ondan sonra kardeşlerim, kızım bir arada oluruz. Bir yere gitmeyi düşünmem.

Kızım olduğu için şükrediyorum. Onun kahkahaları en büyük mutluluğum. Hayatımı dolduran, Yağmur’a kadar olan süreçte sinemaydı. Ondan sonra Yağmur oldu. Hayatım film yapılsa adı “Sinemam ve kızım” olurdu.

Güzellik benim için bir tavır

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Nükhet Duru, Kelebek yazarı Savaş Özbey’le keyifli bir bayram sohbetine imza attı.

Müziği ve stiliyle 10 yıllara damga vuran sanatçı güzelliğin kendisi için ne ifade ettiğini anlattı: “Bir insan bazen konuştuğunda güzel olur, bazen yürüdüğünde, bazen şarkı söylerken güzel olur. Güzellik benim için bir tavır. Dışarı sızan bir şey. Bu santimlere, yeşil göze, fındık buruna falan da bağlı bir şey değil...”

Haberle ilgili daha fazlası:
