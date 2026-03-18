Bayramda Kelebek yine dopdolu

Altın çocukla bowling oynadı

Hollywood’un ‘altın çocuğu’ olarak gösterilen Timothée Chalamet, Kelebek için Barbaros Tapan’la bir araya geldi.





“Marty Supreme” filmiyle ‘en iyi erkek oyuncu’ dalında Oscar’a aday gösterilen Chalamet, Tapan’la hem bowling oynadı hem de hakkında merak edilenleri anlattı. Bu özel röportaj, Pazar Kelebek’te okurla buluşacak.

Kızım olduğu için şükrediyorum

Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray, evinin kapılarını bayramda Kelebek’e açtı. Uzun yıllardır röportaj vermeyen usta sanatçı, Cansu Topcu’ya konuştu.





Bayramların eski tadı yok. İnsanlar bayramlarda tatile gitmeyi tercih ediyor. Biz bayramda kardeşlerimle annemi ziyarete kabristana gideriz. Ondan sonra kardeşlerim, kızım bir arada oluruz. Bir yere gitmeyi düşünmem.



Kızım olduğu için şükrediyorum. Onun kahkahaları en büyük mutluluğum. Hayatımı dolduran, Yağmur’a kadar olan süreçte sinemaydı. Ondan sonra Yağmur oldu. Hayatım film yapılsa adı “Sinemam ve kızım” olurdu.

Güzellik benim için bir tavır

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Nükhet Duru, Kelebek yazarı Savaş Özbey’le keyifli bir bayram sohbetine imza attı.





Müziği ve stiliyle 10 yıllara damga vuran sanatçı güzelliğin kendisi için ne ifade ettiğini anlattı: “Bir insan bazen konuştuğunda güzel olur, bazen yürüdüğünde, bazen şarkı söylerken güzel olur. Güzellik benim için bir tavır. Dışarı sızan bir şey. Bu santimlere, yeşil göze, fındık buruna falan da bağlı bir şey değil...”