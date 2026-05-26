Bayramda Kelebek size yeter

Grammy’yi hak ediyorum

Röportaj: İsmail BAYRAK

İddialı çıkışlarıyla müzik dünyasında ses getiren Burcu Güneş, İsmail Bayrak’a verdiği röportajda da dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Hedeflerini anlatan ünlü şarkıcı, çıtayı en yükseğe koydu: “Ben Grammy almayı düşünüyorum. Dünyadaki en büyük ödülleri hak ettiğime inanıyorum, bu yoldaki emeğim ve adanışımla. Henüz hak ettiğim yerde değilim ama sanatım için savaşıyorum.”

Dinlemiyor ki bizim halk öptüler, öptüler, öptüler

Röportaj: Savaş ÖZBEY



Savaş Özbey bayram vesilesiyle çikolatasını aldı, usta sanatçı Selda Bağcan’ın Tarabya’daki evinin kapısını çaldı.

Açık havada yapılması planlanan röportaj, “grip” engeline takıldı: “En son Giresun konserinde halkla çok fotoğraf çektirdim. Birinden kapmışım gribi. Nasıl kaçacağım? Dinlemiyor ki bizim halk; öptüler, öptüler, öptüler...” Ünlü sanatçı, halktan gördüğü sevgiden yaşadığı aşklara ve hapishane yıllarına uzanan keyifli söyleşide samimi açıklamalar yaptı.

Mahşerin üç atlısı yapay zekâya karşı

Röportaj: Suat FİLİZ



Türk popunun efsanevi sesleri Seyyal Taner, Yeliz ve Nil Burak, müzik dünyasında büyük tartışmalar yaratan “yapay zekâ”ya karşı alacakları önlemleri Suat Filiz’e açıkladı:

“Üçümüz de seslerimizin kullanılmaması için resmi yollardan önlem alacağız, seslerimizi tescil ettireceğiz. Yapay zekâya karşı değiliz ama bizi asla taklit edemezler.”

‘Fedon bitti’ diyenler bu yaz görecekler

Röportaj: Cansu TOPÇU



Cansu Topcu, Fedon’u Bodrum’a gitmeden hemen önce yakaladı! Suadiye’deki evinin kapılarını Kelebek’e açan sanatçı, iddialı açıklamalar yaptı:

“Duyuyorum, ‘Fedon bitti’ diyorlar. Ulan Fedon şampiyonlar liginde! Bana bitti diyen daha amatör kümede can çekişiyor. Bu yaz görecekler Fedon’u!”

Fedon, eşi Eda Kalyoncu, oğlu Theo Kalyoncu ve kardeşi Natali Kalyoncu ile.

Bayramlarda Gökhan’ın elini öperim

Röportaj: Cansu TOPÇU

Gökhan Tepe ve eşi Aylin Özer Tepe, bayram ritüellerini Cansu Topcu’ya anlattı.

Aylin Özer Tepe: “Bayram sabahları Denizhan’a babasının elini öptürürüm. Ben de öperim. Çok hoşuma gider. Sonra aile büyüklerine gidilir.”



Gökhan Tepe: “Denizhan, örf ve âdetlerimize göre büyüsün istiyoruz. Biz de öyle büyüdük. Çocukluğumuzda hayalini kurduğumuz ne varsa ona yaşatmaya çalışıyoruz.”