Bayram coşkusu

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3 GÜN ÜST ÜSTE

Hande Yener bayramın birinci günü Antalya Kemer’de dinleyicileriyle buluştu. Konserini “Barış, huzur, sevgi ve kardeşliğin hâkim olduğu nice bayramlara” sözleriyle açan Hande Yener, “Sebastian”, “Kırmızı”, “Romeo” gibi hit şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, bayramın ikinci günü Çınarcık'ta, üçüncü günü de Alaçatı’da konser verdi.

KIBRIS ŞOVU

Pop müziğin yıldızı Edis bayramın ikinci günü Girne Rocks Hotel’de sahneye çıktı, dans ekibiyle enerjik bir şov sundu. Eğlenceli bir gece yaşatan Edis’in şarkılarına konser alanındaki dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti.

ALTIN KADIN

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Müzik dünyasının güçlü seslerinden Funda Arar, bayramın ikinci günü Kıbrıs’ta konser verdi. Saçlarını sarıya boyatan ve altın

rengi bir elbise giyen ünlü sanatçı, “Sağlıklı, mutlu nice bayramlarımız olsun. Hepimizin bayramı kutlu olsun” diyerek başladığı gecede sevilen şarkılarının yanı sıra arabesk ve sanat müziği eserleri de seslendirdi.

HARBİYE’DE HERKES KONSER YAPABİLİR

Fatih Ürek önceki akşam Merit Park Hotel Casino’da sahne aldı. Şarkıcı, meslek hayatında 40’ıncı yılını kutladığını söyledi: “30’uncu dönemde Harbiye konseri yaptım ama istediğim gibi olmadı. Harbiye iyi ki var. Ama artık isteyen herkes orada konser yapabiliyor. Geçen Mahsun Kırmızıgül söylemişti, belli parası var. Onu verip siz konser yapabilirsiniz. Bu dönem para koyup orada konser yapmam çünkü ekonomi olarak darboğaz yaşıyoruz.” (Behlül AYDIN)

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İYİ Kİ VARSINIZ

Murat Dalkılıç, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs’ın İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort’te sahne aldı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konser, bayram tatilcilerine müzik dolu bir gece yaşattı. Sanatçı, “Bayramlar sevdiklerimizle güzel, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız” dedi. Dalkılıç’ın söylediği hit şarkılar ise müzikseverlerde büyük coşku yarattı. (Behlül AYDIN)

İLK KEZ SESLENDİRDİ

Müge Ökten, bayramın ilk günü Bodrum Azka Otel’de sahne aldı. Ökten, enerjisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıcı, sahneden inerek şarkılarını konukların arasında seslendirdi. Ökten, Azka Müzik etiketiyle yayınlanan “Ya Ya” adlı şarkısını da ilk kez canlı olarak söyledi.

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UNUTULMAZ ŞARKILAR

Ayna önceki akşam Pera Performans sahnesindeydi. Dinamik sahnesi ve kültleşmiş şarkıları ile bayram coşkusunu yaşatan Ayna, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı. “Severek Ayrılanlar”, “Ölünce Sevemezsem Seni” ve daha birçok dillere dolanan şarkılarını seslendiren grup, mekanı dolduran dinleyicilere unutulmaz bir bayram konseri yaşattı.

DAHA GENÇ HİSSEDİYORUM

Şevval Sam bayramda Kıbrıs Girne’deki Lord’s Palace Hotel’de konser verdi. Sahne öncesi sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı yeni şarkısı “Kaçamazsın”ı seslendireceği için heyecanlı olduğunu ifade etti. Muhabirlerin genç kalma sırrını sorması üzerine Sam, takvim yaşının 52 olduğunu ancak ruhen ve enerjik olarak çok daha genç hissettiğini söyledi. Sanatçı, sağlıklı yaşam, iyi beslenme ve samimi bir gülüşün insanı canlı gösterdiğini belirtti.

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ZİRVEDE KALMAK ZOR

Seccad Mehmedi, Kıbrıs Concorde Tower Hotel’in bayram sahnesinde yer aldı. Sanatçı, arabesk müziğe olan ilginin yeniden canlandığını ve bu dönüşte kendisinin de payı olduğunu vurguladı: “Arabesk zaten hep vardı. Ben sadece o yolu takip ediyorum. Büyüklerimizin izinden gidiyoruz. Zirveye çıkmak kolay, orada kalmak zor.” Ceylan ve Bülent Ersoy’un övgü dolu sözlerine de değinen Mehmedi, “Bülent Hanım’ın şarkılarımı dinlerken tam not vermesi benim için büyük bir şeref” dedi.

SAĞLIK VE HUZUR DİLEDİ

Kutsi, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul’da sevenleriyle buluştu. İzleyiciler, “Sana Ne”, “Bambaşka”, “Zor Olsa da” ve “Doğum Günü” gibi şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Kutsi, bayram mesajında herkes için sağlık, huzur, sevgi ve mutluluk diledi.

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ATATÜRK'ÜN İZİNDE

Koray Avcı, bayramın ikinci günü Gürcistan’ın Batum şehrindeki Billionaire Hotel’de sahne aldı. Gecenin finalini “İzmir Marşı” ile yapan Koray Avcı’ya ellerinde Türk bayrakları ile yüzlerce müziksever eşlik etti. Sanatçı, “Bayramda Batum’da olmak büyük mutluluk. Atatürk’ün izinde, birlik içinde nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Bayramımız kutlu olsun” dedi.