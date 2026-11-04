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Başvurular 1 Aralık'ta son buluyor

Güncelleme Tarihi:

#27. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali#Almanya#Festival
Başvurular 1 Aralıkta son buluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 09:36

27. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin yarışma başvuruları 1 Aralık’ta sona erecek.

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Festival, 19-24 Haziran 2027 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleşecek.

Festival kapsamında yarışacak yapımlar, farklı kategorilerde jüri değerlendirmesine sunulurken, kazananlar 24 Haziran 2027 gecesi düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

27. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, yeni dönemi “Öteki Yok, Hikâyeler Var” mottosuyla başlatıldı. Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı ise Türk sinemasının farklı alanlarında üretim yapan yönetmen ve yapımcıları, üniversitelerin sinema bölümlerinde eğitim gören gençleri eserleriyle Frankfurt’taki festivale katılmaya davet ettiklerini belirtti.

 

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#27. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali#Almanya#Festival

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