Başvurular 1 Aralık'ta son buluyor

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Festival, 19-24 Haziran 2027 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleşecek.
Festival kapsamında yarışacak yapımlar, farklı kategorilerde jüri değerlendirmesine sunulurken, kazananlar 24 Haziran 2027 gecesi düzenlenecek törende ödüllerini alacak.
27. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, yeni dönemi “Öteki Yok, Hikâyeler Var” mottosuyla başlatıldı. Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı ise Türk sinemasının farklı alanlarında üretim yapan yönetmen ve yapımcıları, üniversitelerin sinema bölümlerinde eğitim gören gençleri eserleriyle Frankfurt’taki festivale katılmaya davet ettiklerini belirtti.