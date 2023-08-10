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Barış Telli'yi canlandıracak isim belli oldu

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#Barış Telli#Hayatla Barış#Taner Ölmez
Barış Telliyi canlandıracak isim belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 16:23

Ampüte Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikâyesinin anlatıldığı Hayatla Barış filminin başrol oyuncusu belli oldu.

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Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli’yi ünlü oyuncu Taner Ölmez canlandıracak.

Çekimler öncesi bir araya gelen Taner Ölmez ve Barış Telli, birbirlerine olan sevgilerini ve güvenlerini ifade ettiler.
Proje henüz yokken hayatının film olması söz konusu olduğu zaman kendisini Taner Ölmez’in oynamasını çok istediğini belirten Barış Telli, kendi hayat hikayesindeki mücadele azmini, başarıya giden yoldaki ruhu, inancı, kaliteli oyunculuğu ve fiziki benzerliği ile seyirciye çok iyi yansıtacağına olan inancının tam olduğunu ifade etti.

Barış Telliyi canlandıracak isim belli oldu

BENİM İÇİN AYRICALIK
Taner Ölmez ise Telli’ye ‘Muhteşem bir sporcusun, bu umut dolu başarı hikayesini hayata geçirecek olmak benim için de ayrıcalık” dedi .

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Hayatının filme alınması ile ilgili konuşan Barış Telli, ‘Henüz hayatta iken hikayemin filme alınıyor olması benim için büyük bir şans ve mutluluk. Benim hayallerime ve bu mutluluğa giden yolculuğum, maalesef o kadar da kolay değildi. Ama biliyorum ki, insan sadece vazgeçtiğinde kaybeder ve kaybetmek hiçbir zaman benim karakterimde olmadı. O yüzden asla vazgeçmedim. Kaybettiğime üzülmek yerine, var olanı güçlendirdim. Bu yolculukta aklım pusulam, kanedyenlerim ise kanatlarım oldu. Ayağım yokken koşmayı, hiç umudum yokken hayatımla barışıp pes etmeden ufka bakmayı öğrendim. Bana eksik olduğumu söyleyenlere ise dünyaları nasıl sallayabildiğimi gösterdim. Ben Barış ve işte bu benim başarı hikayem, benim rüyam” dedi.

Barış Telliyi canlandıracak isim belli oldu

Four Story Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın yaptığı ve Koray Yeltekin’in kaleme aldığı Hayatla Barış filminin senaryo danışmanlığını ise Burak Göral yaptı. 

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

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Hayatla Barış projesinin çekimlerine 28 Ağustos’ta İstanbul’da başlanacak. Mekan seçimleri ve kostüm çalışmaları hızla devam eden filmin gerçeklik algısını pekiştirmek için bir bölümünün Barış Telli’nin memleketi Kırıkkele’de çekilmesi planlanıyor. Altı haftada bitmesi planlanan ve uluslararası standartlarda CGI teknolojisi kullanılacak filmin, Şubat 2024’te seyirciyle buluşması hedefleniyor.

Barış Telliyi canlandıracak isim belli oldu


 

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#Barış Telli#Hayatla Barış#Taner Ölmez

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