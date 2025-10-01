×
Barış Murat Yağcı'nın anne acısı!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 15:23

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı'nın annesi vefat etti. Büyük acı yaşayan Barış sevenlerinden dua istedi.

Oyuncu, model Barış Murat Yağcı, bugün derin bir acıyla sarsıldı. Ünlü isim, annesi Arzu Ernak’ın vefatını Instagram hesabından duyurdu.

Yağcı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur.”

 

