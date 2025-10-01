Barış Murat Yağcı'nın anne acısı!

Haberin Devamı

Oyuncu, model Barış Murat Yağcı, bugün derin bir acıyla sarsıldı. Ünlü isim, annesi Arzu Ernak’ın vefatını Instagram hesabından duyurdu.

Yağcı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur.”