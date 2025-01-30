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Barış Manço vapurunda anılacak

Güncelleme Tarihi:

#Barış Manço#Doğukan Manço#Lale Manço Ahıskalı
Barış Manço vapurunda anılacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 10:16

Barış Manço, 26. ölüm yıldönümünde ailesi, müzisyenler ve müzikseverlerle gelenekselleşmiş ‘Barış Manço Vapur Etkinliği’nde anılacak.

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Kadıköy’den 2 Şubat sabahı kalkacak Barış Manço Vapuru, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirleri ile yol alacak.

Manço ailesi adına Lale Manço Ahıskalı ve Doğukan Manço ev sahipliğinde gerçekleşecek olan vapur buluşmasında, Barış Manço şarkılarını öğrenci orkestraları ve İz Manço yorumlayacak.

Barış Manço vapurunda anılacak

Barış Manço vapuru saat 11.00’de Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nden hareket edecek 12.40’ta Kanlıca İskelesi’ne varacak. Manço hayranları daha sonra sanatçının kabristanını ziyaret edecek.

 

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#Barış Manço#Doğukan Manço#Lale Manço Ahıskalı

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