Barış Manço vapurunda anılacak

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Kadıköy’den 2 Şubat sabahı kalkacak Barış Manço Vapuru, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirleri ile yol alacak.

Manço ailesi adına Lale Manço Ahıskalı ve Doğukan Manço ev sahipliğinde gerçekleşecek olan vapur buluşmasında, Barış Manço şarkılarını öğrenci orkestraları ve İz Manço yorumlayacak.

Barış Manço vapuru saat 11.00’de Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nden hareket edecek 12.40’ta Kanlıca İskelesi’ne varacak. Manço hayranları daha sonra sanatçının kabristanını ziyaret edecek.