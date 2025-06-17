Barınaktaki hayvanları ziyaret etti

Haberin Devamı

Pekkan, Kıraç’ın “Yıkık” şarkısını arkasındaki barkovizyonda yer alan barınak görüntüleri eşliğinde seslendirdi. Sanatçı, HEPAD kurucu üyesi Emre Demir’i de sahneye davet ederek sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Ajda Pekkan dün de Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nde 2019 yılında HEPAD tarafından kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni ziyaret etti.

Ajda Pekkan, patileri olmayan 1 yaşındaki Terrier cinsi dişi köpeğe Lolo ismini vererek, hayvanseverlere sahiplenme çağrısında bulundu:

“Uslu, şeker. Aynen bizim gibi hayata tutunmayı başarmış. O yüzden Lolo’ya çok güzel bir yuva arıyoruz. Hatta onu yuvalandırırsak, biz beraber de video çekeceğiz. Söz veriyorum. Bundan sonra ben buradayım. Elimizden ne gelirse, geldiği kadar. Hep kalbim sizlerle olacak. Beni çok duygulandırıyorsunuz. Sayenizde mutlu oluyorum. Bu mutsuz dünyada mutlu oluyorum.”