‘Barda’ tiyatro sahnesinde

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2007 yılında sinemaseverlerle buluşan “Barda” filmi Serhat Yiğit tarafından tiyatro oyununa uyarlandı. “Biz Size Ne Yaptık?” sorusuyla izleyiciyi gerilimli bir ikileme sürükleyecek oyunun kadrosunda Tardu Flordun, Deniz Çakır, Barış Özkan, Galip Erdal, Mehmet Konu, Hivda Zizan Alp, Egehan Kars, Mete Toygar Durak, Meriç Taner Kadıoğlu, Derya Kahya, Seda Soysal ve Toygun Elaldı gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yapımcılığını Vigor Kültür Sanat’ın üstlendiği oyun, 7 Şubat tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde prömiyerini gerçekleştirecek.

Oyun, şubat ayı boyunca İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da sahnelenmeye devam edecek.