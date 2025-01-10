×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

‘Barda’ tiyatro sahnesinde

Güncelleme Tarihi:

#Barda#Deniz Çakır#Tardu Flordun
‘Barda’ tiyatro sahnesinde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 07:31

SERDAR Akar’ın yönettiği, başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı ‘Barda’ filmi, Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğinde bu kez tiyatro sahnesine taşınıyor.

Haberin Devamı

2007 yılında sinemaseverlerle buluşan “Barda” filmi Serhat Yiğit tarafından tiyatro oyununa uyarlandı. “Biz Size Ne Yaptık?” sorusuyla izleyiciyi gerilimli bir ikileme sürükleyecek oyunun kadrosunda Tardu Flordun, Deniz Çakır, Barış Özkan, Galip Erdal, Mehmet Konu, Hivda Zizan Alp, Egehan Kars, Mete Toygar Durak, Meriç Taner Kadıoğlu, Derya Kahya, Seda Soysal ve Toygun Elaldı gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yapımcılığını Vigor Kültür Sanat’ın üstlendiği oyun, 7 Şubat tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde prömiyerini gerçekleştirecek.

Oyun, şubat ayı boyunca İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da sahnelenmeye devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barda#Deniz Çakır#Tardu Flordun

BAKMADAN GEÇME!