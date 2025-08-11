Barbie değil harbi

Haberin Devamı

Pembe renkli mini bir elbiseyle sahneye çıkan sanatçı, gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Konser turnesine devam ettiğini dile getiren Arar, “Sezon çok yoğun geçiyor. Datça ve Marmaris konserlerinden buraya geldik. Türkiye’nin dört bir yanına koşturacağız. Gaziantep, Mersin, Ankara ve Samsun konserleri ilk aklıma gelenler” dedi.



YENİ ŞARKI MÜJDESİ



Funda Arar sevenleri için yeni şarkı müjdesi de verdi. Sanatçı, çalışma için “Çok severek seslendirdim. Aşk ve ayrılık acısı içeriyor” dedi. Sanatçıya “Romantik biri misiniz? Eşinize sürprizler yapar mısınız?” soruları yöneltildi. Arar, “Koç burcu olarak pek romantik sayılmam. Spontane şekilde aklıma gelirse yaparım. Kıskançlık ve romantizm gibi şeyler bende pek yok. Eşim benden daha romantik” dedi. Ünlü şarkıcı, son olarak basın mensuplarının “Bugün Barbie gibisiniz” yorumuna “Herkes Barbie oldu, ben olmayayım” diye karşılık verdi. Bir muhabirin “O zaman size ‘Harbi’ diyelim” sözleri sanatçıyı güldürdü: “Bak bu çok güzel oldu işte.”

