Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 17:51
Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen Sino Phil Asia International Peace Awards’ta Barbaros Tapan’a Barış Ödülü takdim edildi.
- Amerika’da “Hollywood Türk Film ve Drama Günleri”ni düzenleyen Tapan, farklı kültürleri bir araya getiren ve sanat aracılığıyla sınırları ortadan kaldıran çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.
- Ödül töreninde yaptığı konuşmada sinema ve televizyonun yalnızca eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda toplumları bir araya getiren güçlü bir iletişim dili olduğunu belirten Barbaros Tapan
, “Sanatın birleştirici gücü sayesinde, ülkeler ve kültürler arasındaki mesafeleri kısaltmaya devam edeceğiz” dedi.