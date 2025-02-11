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Barbaros Tapan’a Barış Ödülü

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#Barbaros Tapan#Hollywood Türk Film Ve Drama Günleri#Filipinler
Barbaros Tapan’a Barış Ödülü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 17:51

Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen Sino Phil Asia International Peace Awards’ta Barbaros Tapan’a Barış Ödülü takdim edildi.

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- Amerika’da “Hollywood Türk Film ve Drama Günleri”ni düzenleyen Tapan, farklı kültürleri bir araya getiren ve sanat aracılığıyla sınırları ortadan kaldıran çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Barbaros Tapan’a Barış Ödülü

- Ödül töreninde yaptığı konuşmada sinema ve televizyonun yalnızca eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda toplumları bir araya getiren güçlü bir iletişim dili olduğunu belirten Barbaros Tapan, “Sanatın birleştirici gücü sayesinde, ülkeler ve kültürler arasındaki mesafeleri kısaltmaya devam edeceğiz” dedi.
Barbaros Tapan’a Barış Ödülü


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#Barbaros Tapan#Hollywood Türk Film Ve Drama Günleri#Filipinler

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