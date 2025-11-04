×
Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan dengesini kaybederek düştü, hayatını kaybetti!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 11:28

Ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Edremit'te yürürken dengesini kaybedip düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Osman Alkan'ın hayatını kaybetmesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Balıkesir Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi 65 yaşındaki Osman Alkan, yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaptığı incelemede Osman Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

