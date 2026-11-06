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Bakü’de sevgi seli

Güncelleme Tarihi:

#Meryem Uzerli#İmroz'da Bahar#Bakü
Bakü’de sevgi seli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 09:36

BAŞROLLERİNİ Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin paylaştığı ‘İmroz’da Bahar’ filminin Bakü galası önceki gün gerçekleşti.

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Azerbaycan’ın önde gelen sinema zincirlerinden CineMastercard’ın Deniz Mall’daki salonlarında düzenlenen ve biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen galaya Meryem Uzerli de katıldı.

Ünlü oyuncu etkinlikte basın mensupları ve hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kendisini bekleyen sevenleriyle yakından ilgilenen ve hediyelerini kabul eden Uzerli, hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi.

HİÇ YABANCI HİSSETMEDİM

Filmin gösterildiği tüm salonları ziyaret eden Meryem Uzerli, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Azerbaycan’a ve Bakü’ye ilk kez geliyorum ama daha ilk andan itibaren bu güzel şehre ve sizlere büyük bir hayranlık duydum. Beni öylesine sıcak karşıladınız, öylesine güzel ağırladınız ve sevginizle sarmaladınız ki kendimi hiç yabancı hissetmedim. Bu sevgi benim için çok kıymetli. ‘İmroz’da Bahar’ filmimize gösterdiğiniz yoğun ilgi de mutluluğumu ve heyecanımı daha da artırdı. Bu özel hikâyeyi sizlerle paylaşmak ve burada olmak benim için unutulmaz bir deneyim. Hepinize kalpten teşekkür ediyorum.”

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Bakü’de sevgi seli

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#Meryem Uzerli#İmroz'da Bahar#Bakü

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