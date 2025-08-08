BakÄ±ÅŸÄ± bile hiÃ§ deÄŸiÅŸmemiÅŸ ÃœnlÃ¼ olmayÄ± kÃ¼Ã§Ã¼kken kafasÄ±na koymuÅŸ

Haberin DevamÄ±

Aradan geÃ§en yarÄ±m asÄ±r kadar zaman bile bu kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n gÃ¶zlerindeki pÄ±rÄ±ltÄ±yÄ±, yÃ¼zÃ¼ndeki gÃ¼lÃ¼msemeyi solduramadÄ±... Ä°ki kez evlendi boÅŸandÄ±.. Gencecik yaÅŸÄ±nda anne oldu Ã¶yle ki oÄŸlu ÅŸimdi boyunu geÃ§ti bile.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yaparken bir yandan da doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ topraklar terk etti baÅŸka bir Ã¼lkeye taÅŸÄ±ndÄ±... Orada da kariyerini baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

SonuÃ§ olarak bu kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n hem gÃ¼zelliÄŸiyle, hem mesleki baÅŸarÄ±larÄ±yla hem de kazancÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Ã¼nlÃ¼lerinden biri.

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla siz de anladÄ±nÄ±z onun kim olduÄŸunu...

Ã‡ocukluk fotoÄŸrafÄ±na bakÄ±lÄ±rsa aradan geÃ§en yÄ±llar Vergara'yÄ± fazla deÄŸiÅŸtirmemiÅŸ.

GÃœNÃœMÃœZÃœN EN ÃœNLÃœ YILDIZLARINDANÂ

Evet, bu kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Sofia Vergara'nÄ±n ta kendisi...

Daha geÃ§tiÄŸimiz ay 53 yaÅŸÄ±na giren Vergara, sosyal medya sayfasÄ±ndan Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda memleketi Kolombiya'da Ã§ekilen eski bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Vergara, paylaÅŸÄ±mÄ±na sadece doÄŸum yeri olan ve sonradan heykelinin de dikildiÄŸi Baranquilla kendinin adÄ±nÄ± yazdÄ±. GÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden de Ã§ok sayÄ±da Ã¶vgÃ¼ dolu yorum ve beÄŸeni geldi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Sofia Vergara, kÄ±sacÄ±k zamanda kelimenin tam anlamÄ±yla bir baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼sÃ¼ yazdÄ±... Kolombiya'da doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen Vergara, ilk evliliÄŸini de lise aÅŸkÄ± Joe Gonzalez ile orada yaptÄ±. Hatta tek Ã§ocuÄŸu Manolo'yu da gencecik yaÅŸÄ±nda Ã¼lkesinde dÃ¼nyaya getirdi.

SonrasÄ±nda o sÄ±rada daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k olan oÄŸlunu da yanÄ±na alÄ±p ABD'de ÅŸansÄ±nÄ± denemeye karar verdi...

Bu konuda baÅŸarÄ±lÄ± da oldu... Hatta rol aldÄ±ÄŸÄ± Modern Family dizisiyle Hollywood'un en Ã§ok kazananlarÄ± arasÄ±na bile girdi.

Sofia Vergara Ã¶zel hayatÄ±yla da hep konuÅŸuldu... Joe Manganiello'dan boÅŸandÄ±ktan sonra Justin Saliman ile uzunca bir aÅŸk yaÅŸadÄ±. Åžimdilerde yalnÄ±z baÅŸÄ±na olsa da hayatÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

ÜNLÜLER DE BÄ°R ZAMANLAR ÇOCUKTU: Çocukluk ne güzel bir dönem deÄŸil mi? Özellikle de bazÄ±larÄ± için... HayatÄ±n en tasasÄ±z, belki de insanÄ±n en çok mutlu olduÄŸu yÄ±llar zaten hÄ±zla gelip geçiyor... Geride de güzel anÄ±larÄ± kalÄ±yor. Herkes güzel bir çocukluk geçirecek kadar ÅŸanslÄ± olmayabilir elbette ama insanlarÄ±n geneli için durum böyle. Belki de bu yüzden özellikle de belli bir yaÅŸÄ± geçtikten sonra insan durup durup eski albümleri karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p çocukluk fotoÄŸraflarÄ±na bakÄ±yor. Ä°ster misiniz biz de bugün sinemanÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± olan ünlü isimlerin çocukluk albümlerine bakalÄ±m ve aradan geçen zaman içinde deÄŸiÅŸip deÄŸiÅŸmediklerine bir göz atalÄ±m.

KÄ°M OLDUÄžU GÃœLÃœÅžÃœNDEN BELLÄ°

YÄ±llar Ã¶nce kardeÅŸleriyle birlikte Ã§ekilen bu fotoÄŸraf karesini sosyal medyada paylaÅŸan Ã¼nlÃ¼, sinemanÄ±n gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en gÃ¼zel kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri..Â

Kariyerine gencecik yaÅŸÄ±nda TV filmlerinde ve dizilerinde kÃ¼Ã§Ã¼k roller Ã¼stlenerek baÅŸladÄ±. Ama sonra unutulmaz bir mÃ¼zikalle bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakaladÄ± ve onu da yÄ±llar boyunca sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

O Ã¼nlÃ¼ yapÄ±mÄ±n ardÄ±ndan birÃ§ok unutulmaz filmde oynadÄ±. Son zamanlarda eskisi kadar fazla kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miyor. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan seÃ§mediÄŸi kocasÄ±yla mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

O zaman sol Ã¼stteki genÃ§ kÄ±za dikkatlice bir bakÄ±n...

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla fotoÄŸrafa biraz dikkatlice baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda o yÃ¼z size tanÄ±dÄ±k gelecektir. Zaten o gÃ¼lÃ¼msemeye birkaÃ§ dakika bakÄ±nca Michelle Pfeiffer'a ait olduÄŸunu anlamak zor deÄŸil.Â

Grease 2 filmindeki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Scarface, Tehlikeli Ä°liÅŸkiler, BabanÄ±n Metresi, Batman DÃ¶nÃ¼yor, Masumiyet Ã§aÄŸÄ± gibi yapÄ±mlarla sÃ¼rdÃ¼ren Pfeiffer bugÃ¼n 66 yaÅŸÄ±nda. Senaryo yazarÄ± kocasÄ± David E. Kelley ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Åžimdi bu kareye dikkatle bakÄ±n... Arkadaki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z da size tanÄ±dÄ±k gelmedi mi?

Bu Ã¼nlÃ¼ son dÃ¶nemde eski kocasÄ±yla yaÅŸadÄ±klarÄ± nedeniyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ±ndan biri olan bu Ã¼nlÃ¼, kendisi Ã§oktan Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸtÄ± ve Ã¼Ã§ tane evlat sahibi oldu bile.

Bir bakalÄ±m kim bu Ã¼nlÃ¼...

Annelerinin kestiÄŸi saÃ§larÄ±yla ve yanÄ±nda kÄ±z kardeÅŸleriyle objektife gÃ¼lÃ¼mseyen o Ã§ocuk Jennifer Garner'Ä±n ta kendisi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu, son dÃ¶nemde eski kocasÄ± Ben Affleck'e, karÄ±sÄ± Jennifer Lopez'den boÅŸanma sÃ¼recinde verdiÄŸi bÃ¼yÃ¼k destekle konuÅŸuluyor.

HERKES ONU Ä°LK BAKIÅžTA TANIR

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bu fotoÄŸraftaki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu tanÄ±makta hiÃ§ zorlanmadÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ araya yÄ±llar girmiÅŸ olsa da yÃ¼zÃ¼nÃ¼n genel hatlarÄ± Ã§ok da fazla deÄŸiÅŸmedi.

Haberin DevamÄ±

Bu Ã§ocuk, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Hollywood'da kariyer yapabilmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcadÄ±. Kimi zaman metrolarda, otobÃ¼s duraklarÄ±nda uyudu. Ama sonunda senaryosunu da yazdÄ±ÄŸÄ± film sayesinde "ÅŸeytanÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±."

Bildiniz tabii.. O Ã§ocuk Sylvester Stallone. Rocky serisiyle sinema kariyerine hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yapan Stallone.

Sonra da Rambo serisi baÅŸta olmak Ã¼zere sayÄ±sÄ±z filmde rol aldÄ±. Kariyerinin baÅŸlangÄ±cÄ± biraz sancÄ±lÄ± olsa da bugÃ¼n Hollywood'un en nÃ¼fuzlu kiÅŸilerinden biri.

ONUN DA GÃœLÃœÅžÃœ HÄ°Ã‡D DEÄžÄ°ÅžMEMÄ°Åž

Bu kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z nasÄ±l da gÃ¼zel gÃ¼lÃ¼yor deÄŸil mi?

Zaten onu ilk bakÄ±ÅŸta tanÄ±yanlar artÄ±k yÃ¼zÃ¼nde kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar belirmiÅŸ olsa da o gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼n hala yerli yerinde durduÄŸunu Ã§ok iyi biliyor. 1990'larda hiÃ§ unutulmayan bir filmle kariyerine baÅŸlayan o kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z, ÅŸimdi Hollywood'un en Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri.

O kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Julia Roberts. Ã–zel Bir KadÄ±n ile kariyer basamaklarÄ±nÄ± koÅŸarak tÄ±rmanan Roberts, bugÃ¼n artÄ±k 60 yaÅŸÄ±na merdiven dayamÄ±ÅŸ tecrÃ¼beli bir oyuncu.

Ãœstelik Danny Moder ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ± da boyuna yetiÅŸmiÅŸ durumda. Roberts, eskisi kadar Ã§ok film Ã§ekmese de kariyerini hala sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

TANIMAK Ä°Ã‡Ä°N BÄ°RAZ DÄ°KKATLÄ° BAKMAK GEREK

Onu bu haliyel tanÄ±mak belki zor olabilir.... Ama yine de kÃ¼Ã§Ã¼k ipuÃ§larÄ± verelim.

Ã‡ok gen yaÅŸÄ±nda bir diziyle ÅŸÃ¶hnreti yakaladÄ±. Sonra da gerisi geldi zaten... Bu arada Ã§ok konuÅŸulan bir evlilik ve daha da Ã§ok konuÅŸulan bir boÅŸanma yaÅŸadÄ±.

Son yÄ±llarda ise bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± kÄ±zÄ± Ã¼zerine kurdu. Åžimdilerde onu Ã¼niversiteye yolcu etti.

O Ã¼nlÃ¼ Katie Holmes'un ta kendisi...

BugÃ¼n artÄ±k 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nda olan Holmes, Tom Cruise ile evliliÄŸi ve boÅŸanmasÄ±yla Ã§ok konuÅŸuldu. Bir dÃ¶nem bu yÃ¼zden yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸler bile arka planda kadÄ±. Holmes, Cruise'dan boÅŸandÄ±ktan sonra ÅŸu ana kadar bir daha evlenmedi.Â

BU MAVÄ° GÃ–ZLER EN BÃœYÃœK MUTLULUKLARI DA EN Ã‡ARESÄ°Z ACILARI DA GÃ–RDÃœ

Bu Ã§ocuÄŸun iri mavi gÃ¶zleri hayattaki en bÃ¼yÃ¼k acÄ±larÄ± da en bÃ¼yÃ¼k mutluluklarÄ± da gÃ¶rdÃ¼.. YÄ±llar geÃ§tikÃ§e o maviliklerdeki Ä±ÅŸÄ±ltÄ± yerini biraz hÃ¼zne biraz da bilgeliÄŸe bÄ±raktÄ± ama bakÄ±ÅŸ Ã§ok da deÄŸiÅŸmedi.

TanÄ±dÄ±nÄ±z mÄ± o Ã§ocuÄŸu?

Kameraya ciddi ciddi bakan o kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk John Travolta...

GenÃ§liÄŸinde dÃ¼nyanÄ±n en iyi dans eden insanÄ± olan Travolta, gerÃ§ekten de hayatÄ±n en Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± ve en karanlÄ±k yanlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

Ã–nce gencecik oÄŸlunu topraÄŸa verdi sonra da canÄ±ndan Ã§ok sevdiÄŸi karÄ±sÄ±nÄ±. Åžimdilerde varÄ±nÄ± yoÄŸunu geride kalan bir kÄ±zÄ± ve bir oÄŸluna adamÄ±ÅŸ durumda.Â

OYUNCAK BEBEKLERLE OYNARDI... ÅžÄ°MDÄ° Ä°KÄ° Ã‡OCUK ANNESÄ°

Oyuncak bebekleriyle objektife gÃ¼lÃ¼mseyen bu Ã¼nlÃ¼ yÄ±llar sonra kendisi de iki kÄ±z Ã§ocuÄŸu annesi oldu.

Hatta o Ã§ocuklarÄ± ve yuvasÄ± uÄŸruna kariyerini bile elinin tersiyle bir kenara etti. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de bu tercihinden hiÃ§ piÅŸman olmadÄ±.

O kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Eva Mendes... MeslektaÅŸÄ± Ryan Gosling ile mutlu bir hayatÄ± olan Mendes, ÅŸimdi kÄ±zlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼p hayata hazÄ±rlÄ±yor.

Ã‡OK TATLI BÄ°R BEBEKTÄ°

Ne tatlÄ± bir bebek deÄŸil mi?



BugÃ¼n 60 yaÅŸÄ±na gelen bu bebek, Ã§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeklerinden biri olma unvanÄ±nÄ± kimselere kaptÄ±rmÄ±ÅŸ deÄŸil. BaÅŸÄ±ndan iki evlilik geÃ§en, altÄ± Ã§ocuk babasÄ± bu Ã¼nlÃ¼ son dÃ¶nemde de yeni sevgilisiyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda.

Tabii ki o bebeÄŸin Brad Pitt olduÄŸunu hemen anladÄ±nÄ±z. ArtÄ±k yÃ¼zÃ¼nde Ã§ok belirgin Ã§izgiler var ama yine de sevimli bebek gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ hala Ã¼nlÃ¼ oyuncunun yÃ¼zÃ¼nden silinmemiÅŸ.

SANKÄ° HÄ°Ã‡ DEÄžÄ°ÅžMEMÄ°Åž

Bir bakalÄ±m... Bu Ã§ocuk ne kadar da aynÄ± kalmÄ±ÅŸ Ã¶yle deÄŸil mi?



Kim olduÄŸunu anlayabilmek iÃ§in Ã¶yle uzun uzun fotoÄŸrafa bakmaya da gerek yok. Tek deÄŸiÅŸim aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde bu kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun dÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeklerinden birine dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olmasÄ±.Â Â

O Ã§ocuk George Clooney'in ta kendisi.

Bir dÃ¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zmin bekar unvanÄ±nÄ± Amal Clooney ile evlenince kendisinden sonra gelenlere devretti. BugÃ¼n gÃ¼zel karÄ±sÄ± ve iki Ã§ocuÄŸuyla mutlu bir hayat sÃ¼rÃ¼yor. AynÄ± zamanda Hollywood'un en nÃ¼fuzlu isimlerinden biri.Â

GÃœLER YÃœZLÃœ BÄ°R BEBEKMÄ°Åž

Bu minik bebek de yÄ±llara meydan okuyan Ã¼nlÃ¼lerden biri. 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±na geldi ama hala genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki formunu koruyor.

Ãœstelik helikopter kullanmaktan uÃ§aktan atlamaya kadar her tÃ¼r uÃ§ noktada eylemi gerÃ§ekleÅŸtiriyor.Â

Fiziksel aÃ§Ä±dan beÄŸeniliyor ama biten evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±zÄ±nÄ± ihmal ettiÄŸi iÃ§in de Ã§ok eleÅŸtiriliyor.

AnladÄ±nÄ±z deÄŸil mi Tom Cruise'un bebeklik fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼? ÃœnlÃ¼ oyuncu, rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerdeki tehlikeli sahnelerde bile dublÃ¶r kullanmamasÄ±yla da konuÅŸuluyor.Â

GÃœZEL GÃœLÃœÅžÃœ BABASINDAN MÄ°RASÂ

FotoÄŸrafta gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ± babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼len bu Ã¼nlÃ¼ de bugÃ¼n belli bir yaÅŸÄ±n Ã¼zerinde. Son dÃ¶nemde torunu yaÅŸÄ±ndaki sevgilisinden bebek sahibi olduÄŸu iÃ§in gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda.

Bir de hayatÄ± boyunca hiÃ§ evlenmemek iÃ§in kendi kendine verdiÄŸi sÃ¶zle. Rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerde yarattÄ±ÄŸÄ± karakterler ve gÃ¶sterdiÄŸi performans ise tartÄ±ÅŸÄ±lmaz. Zaten bu yÃ¼zden ona "yaÅŸayan efsane" diyorlar.

Belki o gÃ¼zel gÃ¼lÃ¼ÅŸlÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun Al Pacino olduÄŸunu anlamak ilk bakÄ±ÅŸta kolay olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ama yÄ±llar Ã¶ncesinden gelen o karedeki Ã§ocuk, efsane oyuncunun ta kendisi.

NE Ã‡OK DEÄžÄ°ÅžMÄ°Åž

Bu fotoÄŸraftaki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z da gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en gÃ¼zel Ã¼nlÃ¼lerinden biri... Ãœstelik kariyerine de gÃ¼zellik kraliÃ§esi olarak baÅŸladÄ±. Ama bu siyah beyaz kare Ã§ekildiÄŸinde henÃ¼z Ã§ocuktu ve belli ki kÄ±sa saÃ§lÄ± olmaya Ã¶zenmiÅŸti.Â

Bu Ã¼nlÃ¼ yÄ±llar Ã¶ncesinden gelen bu pozunu sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±rken takipÃ§ilerini "SakÄ±n 9 yaÅŸÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼mÃ¼ alay konusu yapmayÄ±n" diye uyardÄ±. Zaten o saÃ§ modelinin de okul yÄ±llarÄ±nda kolaylÄ±k olmasÄ± iÃ§in kesildiÄŸini sÃ¶yledi.Â Â

Bu kareye bakÄ±nda bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n de kim olduÄŸunu anladÄ±nÄ±z zaten... GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n taÃ§lÄ± gÃ¼zellerinden Priyanka Chopraâ€¦

Nick Jonas ile mutlu bir evliliÄŸi olan bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu annesi Chopra, yÄ±llar Ã¶ncesinden gelen o Ã§ocukluk pozunun yanÄ±nda bu kareye de yer verdi. O poz ise 2000 yÄ±lÄ±nda Hindistan GÃ¼zeli seÃ§ildikten hemen sonra Ã§ekildi.

Chopra, iki fotoÄŸraf arasÄ±ndaki farkÄ±n bir kadÄ±nÄ±n bakÄ±mlÄ± olmasÄ±nÄ±n ve kendine uygun giyinmesinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ ne kadar etkilediÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸini de belirtti. BugÃ¼n 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼ren Priyanka Chopra, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak nitelendiriliyor.

KARA GÃ–ZLÃœ KÃœÃ‡ÃœK KIZ YAKINDA GELÄ°N OLUYOR

Bu kara gÃ¶zlÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z bugÃ¼nÃ¼n Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncularÄ±ndan biri... Ãœstelik daha ufacÄ±k yaÅŸÄ±ndan beri kamera karÅŸÄ±sÄ±nda.

Ã‡ocuk yÄ±ldÄ±z olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerini hala bir yetiÅŸkin olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bir yandan mÃ¼zik, diÄŸer yandan sinema derken her iki alanda da sÃ¶z sahibi.

Sadece bu deÄŸil... Kimi zaman yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± ve kimi zaman da Ã¶zel hayatÄ±yla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda hep. Dikkatli bakÄ±n lÃ¼tfen... Onun kim olduÄŸunu buldunuz mu?

O kara gÃ¶zlÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Selena Gomez. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ocukken Ã¼nlÃ¼ olup da baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± yetiÅŸkinlik Ã§aÄŸlarÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼ren az sayÄ±daki isimden biri olan Selena Gomez, son dÃ¶nemde Benny Blanco ile niÅŸanlanmasÄ±yla gÃ¼ndemde. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re yakÄ±nda onu gelinlikle de gÃ¶receÄŸiz.

