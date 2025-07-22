Bahar Şahin ve Mine Tugay arasındaki şiddet polemiği sürüyor!

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Şahin, konuk olduğu programda “Bana ‘varoş’ dedi. Üstüme yürüdü. Kimse yanımda değildi, ‘Küçüksün idare et’ diyorlardı” dedi.



Söz konusu oyuncunun, Şahin’in 2019’da çekilen “Zalim İstanbul” ve 2022 yapımı “Gülümse Kaderine” dizilerinde birlikte kamera karşısına geçtiği Mine Tugay olduğu öne sürüldü.

Tugay iddiayı yalanladı: “Asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum.”

Bahar Şahin ise Mine Tugay’ın açıklamasının ardından 2022 yılında avukatı tarafından hazırlanmış, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğüne dair ihtarnameyi sosyal medyada paylaştı.

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Genç oyuncu daha sonra gözyaşları içinde bir video yayınlayarak neden yıllar sonra konuştuğunu anlattı: “2 hafta önce hakkımda ses kaydı atmadan önce düşünecektin, benim profesyonel olmadığıma dair. Bir susacaksın artık. Sen sadece bana kötü değilsin, senden başarılı olan herkese kötüsün.”