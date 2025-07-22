×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Bahar Şahin ve Mine Tugay arasındaki şiddet polemiği sürüyor!

Güncelleme Tarihi:

#Bahar Şahin#Mine Tugay#Zalim İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 09:07

Genç oyuncu Bahar Şahin, iki dizide birlikte rol aldığı, kendisinden yaşça büyük bir meslektaşı tarafından sette zorbalığa uğradığını öne sürdü.

Haberin Devamı

Şahin, konuk olduğu programda “Bana ‘varoş’ dedi. Üstüme yürüdü. Kimse yanımda değildi, ‘Küçüksün idare et’ diyorlardı” dedi.

Söz konusu oyuncunun, Şahin’in 2019’da çekilen “Zalim İstanbul” ve 2022 yapımı “Gülümse Kaderine” dizilerinde birlikte kamera karşısına geçtiği Mine Tugay olduğu öne sürüldü.

Tugay iddiayı yalanladı: “Asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum.”

Bahar Şahin ve Mine Tugay arasındaki şiddet polemiği sürüyor

Bahar Şahin ise Mine Tugay’ın açıklamasının ardından 2022 yılında avukatı tarafından hazırlanmış, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğüne dair ihtarnameyi sosyal medyada paylaştı.

Haberin Devamı

Genç oyuncu daha sonra gözyaşları içinde bir video yayınlayarak neden yıllar sonra konuştuğunu anlattı: “2 hafta önce hakkımda ses kaydı atmadan önce düşünecektin, benim profesyonel olmadığıma dair. Bir susacaksın artık. Sen sadece bana kötü değilsin, senden başarılı olan herkese kötüsün.”

Gözden KaçmasınSosyal medya ünlü oyuncuyu konuştu: O eski halinden eser yok şimdiSosyal medya ünlü oyuncuyu konuştu: O eski halinden eser yok şimdi! Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahar Şahin#Mine Tugay#Zalim İstanbul

BAKMADAN GEÇME!