Bahar Candan: Ablam çok başarılı

Haberin Devamı

Candan, çocuk oyununda rol aldığı için eleştirilen ablası Nihal Candan’a sahip çıktı. Sosyal medya fenomeni ablasını eleştiren İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu’ya yanıt verdi:

“Gaf yapıldı diye düşünüyorum. Ablam çok başarılı. Evladı olan bir annenin bu şekilde gaf yapmasını istemezdim. Düşmez kalkmaz bir Allah. Kimseye kötülüğümüz olmadı. Sadece kendimize kötülüğümüz oldu. Biz kötü bir şey yaşadık. Bizim de ailemiz var. Allah kimsenin evladın başına böyle bir şey vermez. Yarın bir gün onun da başına gelebilir. Sanki kendi isimlerini duyurmak için reklam yapıyorlar diye düşünüyorum.”

Geçtiğimiz günlerde ablası Nihal Candan’ı eski sevgilisiyle birlikte olduğu için suçlayan Candan, “İki kardeş arasında sürtüşmeler olur. Ben biraz daha çocuk ruhluyum. Halen ne kadar ünlü olduğumun farkında değilim, sosyal medyayı interaktif kullanıyorum. O da insanlara farklı geliyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

Nihal Candan’ın “Eskisi kadar sık görüşmüyoruz” sözleri için sosyal medya fenomeni, “Nihal’ın tiyatroları var. Ben de yoğunum. Daha oyununu izlemeye gidemedim” ifadelerini kullandı.