Bahadır Tatlıöz'ün kız kardeşine saldırı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 07:00

Bahadır Tatlıöz’ün spor muhabiri kız kardeşi Funda Tatlıöz, Galatasaraylı taraftarlarla röportaj yaptığı sırada bir taraftarın fiziksel saldırısına uğradı.

Muhabirin hem kendisi hem de ekipmanları zarar gördü. Olayın herhangi bir takım, grup ya da taraftar oluşumuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Funda Tatlıöz, bunun tamamen insanlık meselesi olduğunu ifade etti.

Bahadır Tatlıöz de kız kardeşinin başına gelen talihsiz olayla ilgili öfkesini şu sözlerle dile getirdi:

“Konu şiddete bu kadar kolay başvurmak. Konu bir takıma gönül verme konusu hiç değil. Konu her ne sebep ile olursa olsun bir kadına saldırma cüretini gösterecek hakkı kendinde bulacak kadar utanmaz ve aciz olma meselesidir. Sokakta ya da gizli kapılar ardında bir kadına şiddet uygulama cesaretini kimsenin bulamadığı bir dünyayı artık tesis etmek zorundayız.”

