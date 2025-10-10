×
Güncelleme Tarihi:

#Yavuz Bingöl#Devlet Bahçeli#Nilşah Ağaoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 08:53

Yavuz Bingöl, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti ve kendisine bağlamasını hediye etti.

Ünlü türkücü, ziyarette çekilen video ve fotoğrafları sosyal medyada şu notla paylaştı:

“Sayın Devlet Bahçeli, Hacıbektaş’ta bulunan, kendi arsası üzerine yapılan, dünyanın en büyük Cem Evi Külliyesi’ni inşa ettirdi ve hibe etti. Ben Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak zatıalilerine teşekkür etmek için bu ziyarette bulundum. Kendisine daha önce hazırladığım bir Alevi deyişini makamında çaldım söyledim. Çaldığım bağlamayı da sayın genel başkana hediye ettim. Çok güzel bir sohbetti. Çok duygulandı.”

Yeni yaşa çifte kutlama

Yavuz Bingöl önceki gün 61’inci yaşını iki ayrı organizasyonla kutladı. Eşi Nilşah Ağaoğlu kutlamalardan fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

