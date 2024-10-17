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" Bacağım kesilebilir, lütfen beni yalnız bırakmayın "

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#Serpil Örümcer#Bayan Bacak#Hastane
Bacağım kesilebilir, lütfen beni yalnız bırakmayın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 15:56

Bir döneme 'Bayan bacak' olarak damga vuran ünlü sanatçı Serpil Örümcer'e nazar değdi.

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Geçtiğimiz gün yolda yürürken düşüp ayağını kıran Örümcer, gazeteci Zafer Dinçer 'i arayarak yardım istedi.
Son günlerde yaşadığı sıkıntılar yüzünden zaman zaman gündeme gelen sanatçı çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bacağım kesilebilir, lütfen beni yalnız bırakmayın

Kötü günler geçiren Örümcer  ' Şimdi de bu başıma geldi. Gittiğim hastanede doktor ayağımın gerekirse kesilebileceğini söyledi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olursunuz beni yalnız bırakmayın' dedi.

 

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#Serpil Örümcer#Bayan Bacak#Hastane

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