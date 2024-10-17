" Bacağım kesilebilir, lütfen beni yalnız bırakmayın "

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Geçtiğimiz gün yolda yürürken düşüp ayağını kıran Örümcer, gazeteci Zafer Dinçer 'i arayarak yardım istedi.

Son günlerde yaşadığı sıkıntılar yüzünden zaman zaman gündeme gelen sanatçı çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kötü günler geçiren Örümcer ' Şimdi de bu başıma geldi. Gittiğim hastanede doktor ayağımın gerekirse kesilebileceğini söyledi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olursunuz beni yalnız bırakmayın' dedi.