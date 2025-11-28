Babasının sözüyle Çanakkale’ye taşındı

×
Ragıp Savaş’ın sunumuyla ekrana gelen, yapımcılığını Berk Erözer’in üstlendiği, Erz Pictures imzalı ‘Ragıp Savaş ile Bir Ege Hayali’ programının son bölümüne, Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Ali Sürmeli konuk oldu.

Sürmeli, yıllar önce yerleştiği Çanakkale Kadırga Koyu’ndaki yaşamını ve bu tercihin ardındaki duygusal hikâyeyi izleyicilerle paylaştı.

Programda Kadırga Koyu’nun kendisi için özel bir anlam taşıdığını anlatan Sürmeli, bölgenin denizine duyduğu hayranlığı, “Kadırga’nın denizi Türkiye’nin en iyi denizidir” sözleriyle dile getirdi.

Usta oyuncu, Kadırga’ya yerleşme kararının ise babasının hayatına yön veren bir cümlesinden doğduğunu belirtti. Babasının, “Uygarlık doğuda doğdu ama gelişmek için batıya gitti. Sana vasiyetim, en batıya git” sözlerinin kendisinde derin bir iz bıraktığını ifade eden Sürmeli, bu vasiyetin onu Ege’nin en uç noktalarından biri olan Kadırga Koyu’na götürdüğünü anlattı.

 

