Babasından böbreğini geri istedi mi? Tuğçe Tayfur'dan açıklama!

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2 Ocak'ta vefat eden arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açılmasına ilişkin dava Marmaris'teki 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde geçen hafta görüldü.

Mirasının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK, LÖSEV ve aile yakınlarına bırakan Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur ve abisi Timur Turanbayburt'a ise hiçbir malvarlığı bırakmadı.

Vasiyetin açıklanmasının ardından, ünlü sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen küfürlü paylaşımlar gündem oldu.

Timur Turanbayburt sessizliğini korurken Tuğçe Tayfur konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Ağabeyim seve seve böbreğini verdi"

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Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım'ın canlı yayınına bağlanan Tuğçe Tayfur, "Abim o kadar üzgün ki. 'O mesajlar nedir?' diye kendini yerden yere atıyor. Abim 'ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Bu mesajlar doğru değil' diyor. Abim video mesajla açıklama yapacak. Babamın kemikleri sızlıyordur. Abim babamdan böbreğini geri istemesi söz konusu değil. Ağabeyim seve seve böbreğini babamıza verdi. Hepimiz sıradaydık, onunki uyunca hemen ameliyat süreci başladı. Böyle şeyler çok çirkin şeyler..." dedi.

"Yaşananlardan utanıyorum"

"Daha babamın 40'ı bile çıkmadan böyle şeyler yaşamaktan utanıyorum" diyen Tayfur, "Bazı şeylere itiraz ettik kardeşlerimize yapmadık. Ben kardeşim Taha'nın haklarını da koruyorum. Çünkü mirastan Taha'ya sadece bir villa kalmış. Tabii insanların aklı karıştı, çok üzgünüm ki soğuk algınlığı diye yatırılan hastaneden babamın cenazesini aldık. Ama bunları konuşmayalım. Abim açıklamasını yapsın, herkesin de kafasındaki soru işaretleri kalksın. Abimin böbreği uyunca seve seve verdi. Biz sadece tereke davası açacağız sadece bütün malvarlığı nedir onu göreceğiz. Vasiyette belli yerler konuşuldu, diğer malvarlıkları konuşulmadı. Ben yardım kuruluşlarına verilen yerlere karışmıyorum. Babamın kendi tekelinde olsaydı bütün malvarlığını bırakırdı. Mesela telif haklarını çok eminin kurumlara bırakacaktı çok eminim..." ifadelerini kullandı.