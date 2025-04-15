Babasına şiddet uygulayan Sansor Salvo lakaplı rap’çi Ekin Can Arslan gözaltına alındı!

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Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği için 2024’ün aralık ayında tutuklanan ve kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen Arslan, önceki gün annesiyle babasının Ataşehir’deki evine gitti.

“Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın” deyip 650 lira isteyerek babasına şiddet uygulayan Ekin Can Arslan, o anları videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı.

BABASI ŞİKÂYETÇİ OLMADI

İfadesi alınan baba Gazi Arslan oğlundan şikâyetçi olmadı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ataşehir’deki evin çevresindeki kamera görüntülerini incelemeye alan emniyet ekipleri, olay sonrası kaçan şarkıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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HAYATIMI MAHVETTİLER!

Ekin Can Arslan sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu, 'Gözaltı. Hayatımı para için mahvettiler'

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Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Aile içi şiddetle suçlanan Arslan'ın polisteki işlemleri sürüyor.