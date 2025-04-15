×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Babasına şiddet uygulayan Sansor Salvo lakaplı rap’çi Ekin Can Arslan gözaltına alındı!

Güncelleme Tarihi:

#Sansor Salvo#Ekin Can Arslan#Gazi Arslan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 09:32

Sansor Salvo lakaplı rap’çi Ekin Can Arslan, vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı Ataşehir’deki evinde darp etti. Arslan, gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği için 2024’ün aralık ayında tutuklanan ve kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen Arslan, önceki gün annesiyle babasının Ataşehir’deki evine gitti.

“Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın” deyip 650 lira isteyerek babasına şiddet uygulayan Ekin Can Arslan, o anları videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı.

BABASI ŞİKÂYETÇİ OLMADI

İfadesi alınan baba Gazi Arslan oğlundan şikâyetçi olmadı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ataşehir’deki evin çevresindeki kamera görüntülerini incelemeye alan emniyet ekipleri, olay sonrası kaçan şarkıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Gözden KaçmasınÜnlü rap’çi Sansar Salvo babasını dövdüÜnlü rap’çi Sansar Salvo babasını dövdüHaberi görüntüle

HAYATIMI MAHVETTİLER!

Ekin Can Arslan sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu, 'Gözaltı. Hayatımı para için mahvettiler'

Haberin Devamı

Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Aile içi şiddetle suçlanan Arslan'ın polisteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sansor Salvo#Ekin Can Arslan#Gazi Arslan

BAKMADAN GEÇME!