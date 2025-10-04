×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Babası yoruldu, işini oğluna bıraktı... Çoluk - çocuk tahta geçtiler!

Güncelleme Tarihi:

#Lüksemburg#Prenses Amalia#Prenses Elisabeth
Babası yoruldu, işini oğluna bıraktı... Çoluk - çocuk tahta geçtiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 15:10

Aslında ilk bakışta modern zamanlarda hiç yeri yokmuş gibi görünen monarşi, bazı ülkelerde vardığını sürdürüyor. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi de tıpkı bir peri masalını izler gibi bu ailelerin taçlı ve mücevherli hayatlarını izliyor.

Haberin Devamı

İşte dün tam da böyle konulara meraklı kişilerin kalplerini daha hızlı attıran bir olay gerçekleşti.

Avrupa'nın küçük ve refah düzeyi yüksek ülkelerinden biri olan Lüksemburg'un Grand Dükü Henri, tahtını en büyük oğlu Prens Guillaume'e bıraktı.

Babası yoruldu, işini oğluna bıraktı... Çoluk - çocuk tahta geçtiler

Kendisi emekliye ayrılırken oğlu Guillaume, Lüksemburg Grand Dükü, karısı Stephanie de Lüksemburug Grand Düşesi oldu.

Bu değişikliğin ardından çiftin büyük oğlu 5 yaşındaki Charles da Avrupa'nın en küçük veliahtı oldu.

Guillaume ile Stephanie'nin tahta çıkma ve taç giyme töreni de gayet gösterişli bir şekilde gerçekleşti.

Babası yoruldu, işini oğluna bıraktı... Çoluk - çocuk tahta geçtiler

Haberin Devamı

Başkentte düzenlenen törene aralarında Hollanda Kralı William Alexander ve Kraliçe Maxima, Belçika Kralı Philip ve Kraliçe Mathilde'nin de aralarında bulunduğu monarşi temsilcileri katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karısı Brigitte de yeni Grand Dük onuruna düzenlenen etkinliklerde yerlerini aldı. 

Tören gayet gösterişli bir dizi etkinlikle gerçekleşti. Konukların şık ama daha sade kıyafetlerle katıldığı ilk etkinliğin ardından herkesin taçlarını, nişanlarını kuşandığı diğer etkinlik geldi.

Gözden KaçmasınKilosunu kıyafetlerinin altına saklıyordu... Sararıp soldu ama sonunda miniyi de giydiKilosunu kıyafetlerinin altına saklıyordu... Sararıp soldu ama sonunda miniyi de giydi!Haberi görüntüle

Babası yoruldu, işini oğluna bıraktı... Çoluk - çocuk tahta geçtiler

Elbette bütün bu gösterişin merkezinde Guillaume ve karısı Stephanie ile iki oğulları vardı. Ama yine de iki genç kız, sergiledikleri ışıltıyla bütün meraklı bakışları üzerlerinde topladı.

Geleceğin Hollanda kraliçesi Amalia ile geleceğin Belçika kraliçesi Elizabeth de taçlarıyla birlikte törenin yıldızları arasında yerlerini aldı.

İki genç kız törenler boyunca konumları gereği hep yan yana göründü.

Gözden KaçmasınKızının adı aşk dedikodularına karıştı... Ceketini omzuna atıp hemen onun yanına koşturduKızının adı aşk dedikodularına karıştı... Ceketini omzuna atıp hemen onun yanına koşturdu!Haberi görüntüle

Babası yoruldu, işini oğluna bıraktı... Çoluk - çocuk tahta geçtiler

Haberin Devamı

70 yaşındaki Grand Dük Henri, (en sağda) geçen yıl Noel konuşmasında tahtı en büyük oğluna bırakacağını açıklamıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lüksemburg#Prenses Amalia#Prenses Elisabeth

BAKMADAN GEÇME!