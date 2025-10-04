Babası yoruldu, işini oğluna bıraktı... Çoluk - çocuk tahta geçtiler!

Haberin Devamı

İşte dün tam da böyle konulara meraklı kişilerin kalplerini daha hızlı attıran bir olay gerçekleşti.

Avrupa'nın küçük ve refah düzeyi yüksek ülkelerinden biri olan Lüksemburg'un Grand Dükü Henri, tahtını en büyük oğlu Prens Guillaume'e bıraktı.

Kendisi emekliye ayrılırken oğlu Guillaume, Lüksemburg Grand Dükü, karısı Stephanie de Lüksemburug Grand Düşesi oldu.

Bu değişikliğin ardından çiftin büyük oğlu 5 yaşındaki Charles da Avrupa'nın en küçük veliahtı oldu.

Guillaume ile Stephanie'nin tahta çıkma ve taç giyme töreni de gayet gösterişli bir şekilde gerçekleşti.

Başkentte düzenlenen törene aralarında Hollanda Kralı William Alexander ve Kraliçe Maxima, Belçika Kralı Philip ve Kraliçe Mathilde'nin de aralarında bulunduğu monarşi temsilcileri katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karısı Brigitte de yeni Grand Dük onuruna düzenlenen etkinliklerde yerlerini aldı.

Tören gayet gösterişli bir dizi etkinlikle gerçekleşti. Konukların şık ama daha sade kıyafetlerle katıldığı ilk etkinliğin ardından herkesin taçlarını, nişanlarını kuşandığı diğer etkinlik geldi.

Elbette bütün bu gösterişin merkezinde Guillaume ve karısı Stephanie ile iki oğulları vardı. Ama yine de iki genç kız, sergiledikleri ışıltıyla bütün meraklı bakışları üzerlerinde topladı.

Geleceğin Hollanda kraliçesi Amalia ile geleceğin Belçika kraliçesi Elizabeth de taçlarıyla birlikte törenin yıldızları arasında yerlerini aldı.

İki genç kız törenler boyunca konumları gereği hep yan yana göründü.

70 yaşındaki Grand Dük Henri, (en sağda) geçen yıl Noel konuşmasında tahtı en büyük oğluna bırakacağını açıklamıştı.