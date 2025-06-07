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'Babama layık olmaya çalıştım'

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#Prof. Dr. Mehveş Emeç#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Babama layık olmaya çalıştım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 07:44

PİYANO virtüözü Prof. Dr. Mehveş Emeç, Hülya Koçyiğit’in her pazar TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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 Emeç, gazeteci babası Çetin Emeç’in hayattayken Türkiye’deki konserlerine mutlaka geldiğini belirtti: “Onsuz sahneye bile çıkamayacağımı düşündüğüm yıllarım oldu. Her zaman ona layık olmaya çalıştım.”

TEKLİF GS'DEN GELDİ

Mehveş Emeç, bestelediği “Cimbom’un Sesi” marşının çok ilgi görmesi hakkında da konuştu:

“Marşın teklifi Galatasaray’dan geldi. Herhalde ilham dolu olduğum bir anımdı. Çünkü söz ve müzik aynı anda çıktı. Bir konser için İzmir’e giderken galibiyet oldu ve uçak ayağa kalktı. Bana öyle bir tezahürat yaptılar ki bu alkışların nasibi Galatasaray marşıydı.” Sanatçı, müzikle tanışma hikâyesini şu sözlerle anlattı: “Piyanoya ilk dokunduğumda çok küçüktüm. Annem bana çalar, gösterirdi, ellerime notaları verir ‘takip et’ derdi. Bu şekilde çok çabuk nota okumayı öğrendim.”

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#Prof. Dr. Mehveş Emeç#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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