Babama gönül borcum var!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 08:25

Ceylan Ertem, kamyon şoförü olan babasının kendisinden dinlemek istediği şarkılarla bir albüm hazırladı. Sanatçı, “Babamın İstek Şarkıları” adlı çalışmayı babasına ithaf etti: “Bu albüm babama bir gönül borcu, bir teşekkürdür.”

KIZINDAN DİNLEMEK İSTEDİ

Alternatif pop müziğin üretken isimlerinden Ceylan Ertem, “Babamın İstek Şarkıları” adlı yeni albümünü dinleyicileriyle buluşturdu. Sanatçı, çalışmada kamyon şoförü olan babası Talat Ertem’in en sevdiği ve yıllardır kendisinden dinlemek istediği arabesk şarkılarla Türk sanat müziği eserlerine yer verdi:

DİREKSİYON BAŞINDA BİR ÖMÜR

“Direksiyon başında geçen bir ömür; sabırla, emekle, yalnızlıkla yoğrulmuş. Bu albüm; bir kamyonun içinde, geceyle sabah arasında, radyodan ve kasetlerden akan şarkılarla bizi doyuran, bizi özleyen, hayallerimi her zaman omuzlarında taşımış olan babama bir gönül borcu, bir teşekkürdür.”

Çıkış şarkısı Ferdi Özbeğen klasiği

Albümde “Bir Gülü Sevdim”, “Yedin Beni”, “Ayaz Geceler”, “Kimbilir” ve “Dokunmayın Bana” şarkılarına yer verildi. Çıkış şarkısı, Ferdi Özbeğen klasiği “Bir Gülü Sevdim” oldu.

 

