Azra Kohen hapis cezası aldı

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Ünlü oyuncu, ‘Bağlanma Korkusu’ adlı kitabını 2011’de, Azra Kohen ise “Fi” isimli kitabını 2013 yılında yayımladı.

Sayan, Kohen’in kitabının kendi eserinden çalıntı olduğunu iddia etti.

Azra Kohen, 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme intihal olmadığına karar verdi. Ayrıca Sayan’ı haksız bularak faiziyle birlikte 150 bin lira manevi tazminata hükmetti.

Sayan davanın ardından kendisine sosyal medyada ‘tescilli yalancı’ ve ‘iftiracı’ dediği iddiasıyla Kohen’den şikâyetçi oldu. Kohen hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın yeni duruşması önceki gün yapıldı. Azra Kohen 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verdi.