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Azer Bülbül’ün anısına

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#Murat Başaran#Azer Bülbül#Çoğu Gitti Azı Kaldı
Azer Bülbül’ün anısına
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 12:26

Murat Başaran, 1995 yılında Azer Bülbül’ün seslendirdiği “Çoğu Gitti Azı Kaldı” şarkısını kendine has tarzıyla yeniden yorumladı.

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Başaran, şarkı için yıllar sonra saçını kısaltıp imaj yeniledi. Yönetmen koltuğuna Kubilay Kasap’ın oturduğu şarkıya, Eyüpsultan Rota Plato’da klip çekildi. Şarkıcı, “Azer Bülbül, sevdiğim bir dostumdu. Onun anısına bir şarkı oldu. Azer Bülbül her şarkıyı çok güzel yorumladı. Biz de kendi yorumumuzla yaptık. Biraz daha Ankaralı tavırla şarkıyı söyledim. Değişik bir tat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sanat hayatında 23. yılı dolduran Murat Başaran, 25. yılda Best Of albümü çıkaracağını açıkladı.

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#Murat Başaran#Azer Bülbül#Çoğu Gitti Azı Kaldı

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