Azer Bülbül’ün anısına

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Başaran, şarkı için yıllar sonra saçını kısaltıp imaj yeniledi. Yönetmen koltuğuna Kubilay Kasap’ın oturduğu şarkıya, Eyüpsultan Rota Plato’da klip çekildi. Şarkıcı, “Azer Bülbül, sevdiğim bir dostumdu. Onun anısına bir şarkı oldu. Azer Bülbül her şarkıyı çok güzel yorumladı. Biz de kendi yorumumuzla yaptık. Biraz daha Ankaralı tavırla şarkıyı söyledim. Değişik bir tat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sanat hayatında 23. yılı dolduran Murat Başaran, 25. yılda Best Of albümü çıkaracağını açıkladı.