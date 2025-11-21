Bu sefer mutluluktan aÄŸladÄ±: Ä°ÅŸte yeni Kainat GÃ¼zeli

Haberin DevamÄ±

DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan Ã¼lke temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada, yarÄ±ÅŸmanÄ±n sunucusu Nawat Itsaragrisil tarafÄ±ndan azarlanmasÄ± bÃ¼yÃ¼k skandal yaratan Meksika GÃ¼zeli Fatima Bosch, yeni Kainat GÃ¼zeli tacÄ±nÄ± giydi.

YarÄ±ÅŸmada ikinciliÄŸi Tayland GÃ¼zeli Praveenar Singh, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ de Venezuela temsilcisi Stephany Adriana Abasali Nasser kazandÄ±.





GeÃ§en yÄ±lÄ±n Kainat GÃ¼zeli olan DanimarkalÄ± Victoria Kjaer Theilvig, tacÄ±nÄ± Meksika gÃ¼zeline devretti.





Tayland gÃ¼zeli Praveenar Singh yarÄ±ÅŸmada ikinci oldu.





Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ ise Stephany Adriana Abasali Nasser.

ARDI ARDINA SKANDALLAR YAÅžANDI

Bu yÄ±l Tayland'Ä±n baÅŸkenti Bangkok'ta yapÄ±lan Miss Uhiverse

(Kainat GÃ¼zeli) yarÄ±ÅŸmasÄ± ardÄ± ardÄ±na yaÅŸanan skandallarla gÃ¼ndeme geldi.

BunlarÄ±n kahramanÄ± ise yarÄ±ÅŸmayÄ± birincilikle bitiren Meksika GÃ¼zeli Fatima Bosch oldu.

KuÅŸak tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda yarÄ±ÅŸmanÄ±n sunuculuÄŸunu Ã¼stlenen Nawat Itsaragrisil, Meksika GÃ¼zeli Fatima Bosch'u "aptal" diyerek azarladÄ±.

Buna tepki gÃ¶steren bazÄ± Ã¼lke gÃ¼zelleri salonu terk etmeye baÅŸladÄ±. SonrasÄ±nda sunucu Itsaragrisil, yarÄ±ÅŸmaya geride kalan gÃ¼zellerle devam edilebileceÄŸini sÃ¶yledi.

Bosch, olay sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada sunucunun kendisine "aptal" dediÄŸini belirtip "Bu saygÄ±sÄ±zlÄ±k... Biz gÃ¼Ã§lÃ¼ kadÄ±nlarÄ±z ve sesimizi duyurmak iÃ§in buradayÄ±z" dedi.

Olaya Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Claudia Sheinbaum da katÄ±ldÄ±. O da Meksika GÃ¼zeli Fatima'yÄ± destekledi.

SUNUCU AÄžLAYA AÄžLAYA Ã–ZÃœR DÄ°LEDÄ°Â

SonrasÄ±nda sunucu Nawat Itsaragrisil, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde Ã¶zÃ¼r diledi. Ama gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±.

Miss Universe 2025'teki skandallar bununla da bitmedi.

JÃ¼ri Ã¼yeleri arasÄ±nda bulunan Omar Harfouch, finale az bir zaman kala 30 finalistin Ã§oktan belirlendiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Organizasyon komitesi bu iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu savundu.

Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan yine jÃ¼ride yer alan Claude Makalele "kiÅŸisel nedenlerle yarÄ±ÅŸmadan Ã§ekildiÄŸini" aÃ§Ä±kladÄ±.

TÃ¼rkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ilk 30'a giremedi...