Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim belli oldu

ELİF NUR KERKÜK: “AYŞEN GRUDA’NIN HER ROLÜNDE BAŞKA BİR RUH VARDI”

Kerkük, rolüne hazırlanırken yalnızca Gruda’nın filmlerini değil, skeçlerini ve röportajlarını da mercek altına almış:

“Oynadığı ve ulaşabildiğim her şeyi izledim. Her rolde ayrı bir karaktere bürünmüş olması ve her karaktere işlediği farklı nüanslarıyla gerçekten inanılmaz.”