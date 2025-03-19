×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Ayşegül Aldinç: Oyuncular estetikle birbirine benziyor

Güncelleme Tarihi:

#Ayşegül Aldinç#Estetikli Oyuncular#Dizi Teklifleri
Ayşegül Aldinç: Oyuncular estetikle birbirine benziyor
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 08:30

AYŞEGÜL Aldinç önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Haberin Devamı

Aldinç, estetiğe bakış açısını şu sözlerle dile getirdi:

“Bazı oyuncuların birbirlerine benzediklerini düşünüyorum. Estetikten destek aldıklarını bilmiyorum ama kara kaş, kara göz, uzun saç, elma yanak, kiraz dudak bazen birbirlerini benziyorlar. Ben de karıştırıyorum. Estetiğe bakışım makul. Sahne önünde olan insanların ufak tefek dokunuşlar ya da radikal kararlarla böyle şeyler yaptırmaları çok doğal. Ama yüzüne hıyar kabuğu yapıştırıp da genlerinden böyle olduğunu söyleyenlere inanmıyorum.”

Sanatçı, “Estetikli oyuncuları izlerken karşı taraftan o duyguyu alabiliyor musunuz?” sorusuna “Bazılarında evet bazılarında hayır. Zaten ailecek onların dizilerini seyretmiyoruz” yanıtını verdi.

Ayşegül Aldinç, birçok dizi ve filmden tekliflerin geldiğini söyledi. Yoğun çalışma saatleri nedeniyle çok sıcak bakmadığını belirten Aldinç, “Şu anda bir dizi çekmeyi düşünmüyorum. Çalışma saatleri ile ilgili sorunlar var. Eğer dizide oynarsanız bu bütün vaktinizi alıyor” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşegül Aldinç#Estetikli Oyuncular#Dizi Teklifleri

BAKMADAN GEÇME!