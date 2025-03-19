Ayşegül Aldinç: Oyuncular estetikle birbirine benziyor

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Aldinç, estetiğe bakış açısını şu sözlerle dile getirdi:

“Bazı oyuncuların birbirlerine benzediklerini düşünüyorum. Estetikten destek aldıklarını bilmiyorum ama kara kaş, kara göz, uzun saç, elma yanak, kiraz dudak bazen birbirlerini benziyorlar. Ben de karıştırıyorum. Estetiğe bakışım makul. Sahne önünde olan insanların ufak tefek dokunuşlar ya da radikal kararlarla böyle şeyler yaptırmaları çok doğal. Ama yüzüne hıyar kabuğu yapıştırıp da genlerinden böyle olduğunu söyleyenlere inanmıyorum.”

Sanatçı, “Estetikli oyuncuları izlerken karşı taraftan o duyguyu alabiliyor musunuz?” sorusuna “Bazılarında evet bazılarında hayır. Zaten ailecek onların dizilerini seyretmiyoruz” yanıtını verdi.

Ayşegül Aldinç, birçok dizi ve filmden tekliflerin geldiğini söyledi. Yoğun çalışma saatleri nedeniyle çok sıcak bakmadığını belirten Aldinç, “Şu anda bir dizi çekmeyi düşünmüyorum. Çalışma saatleri ile ilgili sorunlar var. Eğer dizide oynarsanız bu bütün vaktinizi alıyor” dedi.