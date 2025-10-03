×
Ayşe Barım'dan 248 gün sonra ilk fotoğraf

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 08:44

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım, 248 gün sonra tahliye edildi.

Cezaevi çıkışında kimsenin karşılamaya gelmediği Barım, telefonla aradığı yakınlarından “Gazeteciler orada, dikkat çekmek istemedik”
yanıtını aldı.

 Bir magazin muhabirinin aracıyla yakınlarıyla buluşmak üzere benzinciye geçen Barım şöyle konuştu:

“Ailemden önce siz yakaladınız. Sağlığım son 3-4 ayda bayağı kötüydü. 32 kilo verdim. Ev hapsi ile tahliye oldum. Çok zor günler geçirdim. Sonunda buradayım ve çok çok mutluyum. Hayatımı o kadar özledim ki. Sarılmayı, sevmeyi, sevilmeyi çok özledim.”

